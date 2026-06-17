«Παρέλαση» καλλιτεχνών στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα – Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Bono και ο the Edge των U2 και ο Στίβι Γουόντερ είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο στο Σικάγο και θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ομπάμα.

«Συγκεντρώνουμε μερικές από τις πιο εξέχουσες φωνές και τα σημαντικότερα παγκόσμια είδωλα του σήμερα για την Τελετή Έναρξης του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Ομπάμα σε ανάρτηση στο Instagram.

Σύντομο βίντεο ομαδικής συνομιλίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προσθέτει συμμετέχοντες στην τελετή συνοδεύει την ανάρτηση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο Comon, ο Έντι Βέντερ, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Τζον Λέτζεντ, ο Μαρκ Άντονι, οι Roots και οι Tems.

Στην εκδήλωση θα είναι παρόντες παγκόσμιοι ηγέτες, καλλιτέχνες, φορείς αλλαγής και πολίτες για έναν εμπνευσμένο εορτασμό των αξιών που διαμόρφωσαν την προεδρία Ομπάμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα ανοίγει επίσημα για το κοινό στις 19 Ιουνίου.

Χτισμένο στη Νότια Πλευρά του Σικάγο όπου ξεκίνησε το ταξίδι των Ομπάμα, το Προεδρικό Κέντρο αποτελείται από Μουσείο, Δημόσια Βιβλιοθήκη, την έδρα του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Ομπάμα, γήπεδο μπάσκετ, χώρους πρασίνου, καθώς και αίθουσες διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων.

Η συμμετοχή του Σπρίνγκστιν έρχεται μετά από μια περίοδο που έχει εκφραστεί έντονα κατά του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια και συχνά επικρίνει τον ίδιο και την κυβέρνησή του πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής.

Διαβάστε επίσης:

Judi Dench: Ιστορικό θέατρο του West End μετονομάζεται προς τιμήν της βρετανίδας ηθοποιού

Το Samos Young Artists Festival επιστρέφει στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου στη Σάμο

The Duffer Brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» ετοιμάζουν την πρώτη τους ταινία με την Paramount