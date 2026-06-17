search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 12:19

Judi Dench: Ιστορικό θέατρο του West End μετονομάζεται προς τιμήν της βρετανίδας ηθοποιού

17.06.2026 12:19
judi-dench_1706_1920-1080_new
credit: AP

Το όνομα της Τζούντι Ντεντς (Dame Judi Dench) πρόκειται να λάβει εμβληματικό θέατρο του Γουέστ Εντ (West End), καθιστώντας τη διάσημη ηθοποιό μόλις τη δεύτερη Bρετανίδα εκτός βασιλικής οικογένειας που τιμάται με αυτόν τον τρόπο στη χώρα.

Συγκεκριμένα η ιστορική σκηνή του Shaftesbury θα μετονομαστεί σε «Θέατρο Τζούντι Ντεντς» (Judi Dench Theatre) τον Φεβρουάριο του 2027, ως αναγνώριση της «ασύγκριτης προσφοράς της στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες».

Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του οργανισμού χαρακτήρισε την Ντεντς ως «μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της εποχής μας» υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή της ονομασίας «θα διασφαλίσει ότι η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές καλλιτεχνών και κοινού».

Η κορυφαία πρωταγωνίστρια συνδέεται στενά και επί σειρά ετών με το Shaftesbury, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα λονδρέζικα θέατρα, καθώς και τον μοναδικό χώρο στο Γουέστ Εντ που διαθέτει ανοιγόμενο θόλο.

Σε δήλωσή της, η σταρ ανέφερε: «Το Shaftesbury είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η σχέση μου με το Theatre of Comedy και την οικογένεια Τάφνερ μετρά πολλά χρόνια και το να μετονομαστεί αυτό το πανέμορφο κτήριο προς τιμήν μου είναι κάτι που με συγκινεί βαθύτατα. Η ζωντανή σκηνή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική ως τρόπος αφήγησης ιστοριών και ψυχαγωγίας κάτι που προσπάθησα να κάνω σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου».

Ο εμβληματικός χώρος ονομαζόταν αρχικά «New Princes», όταν χτίστηκε το 1911, ωστόσο το 1962 μετονομάστηκε για να τιμηθεί το αρχικό θέατρο Shaftesbury, το οποίο είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των γερμανικών βομβαρδισμών.

Η επικείμενη μετονομασία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων έργων ανακαίνισης, που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του θόλου και των παρασκηνίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση ονόματος ενός εν ζωή καλλιτέχνη σε βρετανικό θέατρο αποτελεί σπάνιο γεγονός, ενώ η πρώτη σκηνή του Γουέστ Εντ που τιμήθηκε με το όνομα γυναίκας δημιουργού ήταν το «New London» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ (Andrew Lloyd Webber) το οποίο μετονομάστηκε το 2018 σε «Τζίλιαν Λιν» (Gillian Lynne).

Σύμφωνα με τον Guardian, η εμβληματική χορογράφος του μιούζικαλ «Cats» ήταν 92 ετών όταν πραγματοποιήθηκε η αλλαγή, στο κτίριο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως «Winter Garden» και «Mogul music hall».

«Δεν τιμούμε όσο θα έπρεπε τις σπουδαίες γυναίκες στις ονομασίες των θεάτρων του Γουέστ Εντ, γι΄ αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που το όνομά της θα φωτίζει για πάντα την είσοδό μας», ανέφερε σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Shaftesbury, Ελέανορ Λανγκ (Eleanor Lang).

Διαβάστε επίσης:

Ο Σον Πεν στη σκηνοθεσία δραματικής ταινίας για την 6η Ιανουαρίου με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να πρωταγωνιστεί ως αστυνομικός του Καπιτωλίου

The Duffer Brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» ετοιμάζουν την πρώτη τους ταινία με την Paramount

Ian McKellen κατά Trump: «Φαντάστηκα ότι κατέστρεφα το Mar-a-Lago για τη νέα ταινία “Avengers: Doomsday”» (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
posokanei_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για «posokanei»: Η μάχη κατά της ακρίβειας θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και όχι με ακοστολόγητες υποσχέσεις

synavlia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι Locomondo επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

amortiser (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: 20χρονος λήστεψε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή… αμορτισέρ – Κατέληξε με χειροπέδες (video)

NEKROTAFEIO_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι τις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση

christina-papa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: «Έχασα 11 κιλά – Έκανα ενεσούλα για δυο μήνες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 13:37
posokanei_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για «posokanei»: Η μάχη κατά της ακρίβειας θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και όχι με ακοστολόγητες υποσχέσεις

synavlia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι Locomondo επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

amortiser (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: 20χρονος λήστεψε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με απειλή… αμορτισέρ – Κατέληξε με χειροπέδες (video)

1 / 3