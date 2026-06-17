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ΜΟΥΣΙΚΗ

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17.06.2026 13:54

BLUE: Idra Kayne και Θοδωρής Οικονόμου στον Κήπο του Μεγάρου (Video)

17.06.2026 13:54
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Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, η εξαιρετική performer και ερμηνεύτρια Idra Kayne και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου, παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο BLUE.

Μια μουσική παράσταση όπου ο Leonard Cohen, η Marianne Faithfull, o Johnny Cash, o James Brown, ο Nick Cave, oι Antony and the Johnsons, o Peter Gabriel και ο Angelo Badalamenti συνομιλούν με την Τori Amos, τη Roberta Flack, τη Whitney Houston, τον Prince, τον Rachmaninoff και τον Μπρεχτ, τον Χατζιδάκι και τον Τσιτσάνη, τη Nina Simone και την Edith Piaf, τον Kurt Cobain και τον Nino Rota, τον ρεμπέτη Νίκο Κατσαρό και τον Elvis Presley.

Ο σημαντικός συνθέτης των μεγαλύτερων θεατρικών επιτυχιών Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο και η εκρηκτική περφόρμερ και ερμηνεύτρια Idra Kayne έρχονται στη σκηνή του κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να μας πάρουν μαζί τους σε ένα απίστευτο μουσικό και ερμηνευτικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και στους μεγαλύτερους συνθέτες και ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Μια μοναδική συναυλία που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Μουσική επιμέλεια: Θοδωρής Οικονόμου

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