Οι Locomondo επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

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Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης την Τετάρτη 24 Ιουνίου και φέρνουν μαζί τους τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια που κάνουν κάθε καλοκαίρι αξέχαστο.
Μια βραδιά γεμάτη reggae, ska, latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία περιμένει το κοινό για να το παρασύρει σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι.
Με τις επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει -«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Μαγικό χαλί», «80’s»- αλλά και τον εκρηκτικό συνδυασμό rap, ska, reggae, hip-hop και dub, κάθε στιγμή της συναυλίας μετατρέπεται σε μια συλλογική εμπειρία γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση.
Η εμπειρία των Locomondo από αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό τους επιτρέπει να δίνουν πάντα τον παλμό της βραδιάς. Το κοινό κάθε ηλικίας γίνεται μια μεγάλη παρέα, μοιράζοντας γέλια, μουσική και θετική ενέργεια κάτω από τα φώτα της Τεχνόπολης.
Μην χάσετε τη βραδιά που θα μας θυμίσει γιατί οι Locomondo είναι συνώνυμο του καλοκαιριού.
Opening Act: KAPTEN
«Θέλω να ‘στε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί…»
INFO
Τιμές εισιτηρίων
Οι Locomondo είναι:
Τα πνευστά των Locomondo είναι οι:
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