Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Με Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη και Μάρθα Φριντζήλα

Για πρώτη φορά, από την παλαιολιθική εποχή, παρατηρούμε στον καιρό μας, τον θάνατο των Τελετών, το τέλος των Μυστηρίων.

Οι τελετές ήταν ανέκαθεν οι πατρίδες μας, όχι σε κάποιο χώρο, αλλά στον χρόνο. Έδιναν ρυθμό στην ύπαρξη και πυροδοτούσαν τις αλλαγές της. Με τον θάνατό τους, η ζωή έγινε άρρυθμη, απομαγεύτηκε. Το υποκείμενο, χωρίς τελετές, έγινε φυγάδας, πρόσφυγας, όχι του τόπου, αλλά του καιρού.

Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος αποκτά αλλά δεν χαίρεται, τρέχει αλλά δεν κινείται, μιλεί αλλά δεν λέει τίποτα, συνδιαλέγεται αλλά δεν επικοινωνεί, τεμπελιάζει δουλεύοντας αλλά δεν εργάζεται για τα όνειρά του. Καταναλώνει! Η Κατανάλωση αντικατέστησε την Χρήση.

Απ’ αυτή τη μοίρα δεν ξέφυγε ούτε η μουσική. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μουσικοί και ακροατές (με απόλυτη συνυπευθυνότητα), καταναλώνουν συναυλίες, πανηγύρια, φεστιβάλ. Καμιά ιερότητα, καμιά σπίθα πραγματικής αλλαγής, απλά συναθροίσεις επαναστατικού τουρισμού, γηπεδικής συνθηματολογίας και αλκοολικής εκτόνωσης.

Αυτές οι εκδηλώσεις (προϊόντα της βιομηχανίας της κουλτούρας), με τον μανδύα του προοδευτισμού, είναι αντιδραστικά φαινόμενα, που εκτονώνουν σπασμωδικά και στιγμιαία, τη βαθύτατη ανάγκη για προσωπική και κοινωνική μεταβολή.

Στον αντίποδα, η κοινότητα-κολεκτίβα των Χαΐνηδων (μουσικοί και ακροατές), με ριζοσπαστική αλλά υποστηριγμένη κοινωνική θέση, ιερουργεί συνθέτοντας: το λαϊκό με το λόγιο, το γέλιο με τον στοχασμό, το πανηγύρι με την συναυλία, την μυσταγωγία με την έκσταση, τον ψίθυρο με την κραυγή.

Σας προσκαλούμε λοιπόν, την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, να τραγουδήσομε και να χορέψομε, συνδιαμορφώνοντας ένα γεγονός υπερβατικής συν-κίνησης, σε μια βραδιά που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους εξαιρετικοί συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτισσες: Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μάρθα Φριντζήλα.

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης (λύρα, τραγούδι)

Μιχάλης Γαλάνης (ντραμς)

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης (κιθάρα, τραγούδι)

Peter Jacques (τρομπέτα, κλαρίνο, φλικόρνο, νέι)

Γιώργος Κωνσταντίνου (μπάσο, φωνητικά)

Δημήτρης Μπρέντας (κλαρίνο, γκάιντα, καβάλι, φλογέρα)

Μιχάλης Νικόπουλος (λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι)και Αγγελική Σύρκου (τραγούδι)

Ώρα έναρξης: 21.00

