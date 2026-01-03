Το καρφί Βενιζέλου στην κυβέρνηση για την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του στα Νέα του Σαββατοκύριακου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού περιγράφει το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μία εθνική στρατηγική, αφήνει και την (σαφέστατη) αιχμή του για το υπουργείο Εξωτερικών (και το Μαξίμου προφανώς), ως προς την παρουσία της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σημειώνει χαρακτηριστικά και με το αιχμηρό ύφος που τον διακρίνει:

«Κανονικά θα έπρεπε να σημειώσω ότι το 2026 είναι το δεύτερο έτος της διετούς θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά αυτή η πρόσθετη άσκηση ισορροπίας στην οποία υποβαλλόμαστε δεν βελτίωσε τη διεθνή θέση της χώρας κατά το πρώτο έτος της θητείας».

Πιο σαφής δεν θα μπορούσε να γίνει – ή μάλλον, θα μπορούσε να γίνει πιο «συγκεκριμένος», αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

