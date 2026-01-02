search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2419
31-12-2025
02.01.2026 11:50

Το ξανασκέφτηκε ο Πλεύρης

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2419
31-12-2025
02.01.2026 11:50
thanos-plevris-new

Τα «μαζεύει» -ή εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να τα «μαζέψει»- ο Θάνος Πλεύρης, μετά την μακροσκελή ανάρτησή του όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, εμφανιζόταν να τα βάζει με διεθνείς δικαιοδοτικούς οργανισμούς, όπως το ΕΔΔΑ ή το Διεθνές Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι με τη λειτουργία τους δεν επιτρέπουν στις χώρες να ασκούν εθνική πολιτική για ζητήματα, όπως, π.χ. το μεταναστευτικό.

Οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις και έδωσαν στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να «πυροβολήσει» την κυβέρνηση για έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, αλλά και να ρωτήσει τον πρωθυπουργό αν συμφωνεί με τέτοιες απόψεις.

Τέλος πάντων, μετά το «πυρ ομαδον» που δέχθηκε, ο Θ. Πλεύρης επιχείρησε να διαχωρίσει τα διεθνή δικαστήρια από οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, λέγοντας ότι «τα διεθνή δικαστήρια έχουν το τεκμήριο ότι σεβόμαστε τις δικαστικές κρίσεις», αν και ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει μια νομολογία που διαμορφώθηκε επί σειρά ετών, έχει έναν υπερβάλλοντα ζήλο απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα που φτάνει στο σημείο να μην επιτρέπει στις χώρες να κάνουν κυρίαρχη πολιτική».

Τώρα, πώς μπορεί να υπάρξει «υπερβάλλων ζήλος» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό μόνο ο υπουργός μπορεί να το εξηγήσει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μητσοτάκης έβγαλε είδηση στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Τασούλα – «Ο γιος μου έκανε πρόταση γάμου στη Σάκκαρη, παντρεύονται το 2027» (video)

Χαρδαλιάς: Το 2026 ξεκινά με αισιοδοξία, αλλά και με πολλή δουλειά μπροστά μας

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η στενή σχέση με το Μεταξουργείο και το γεύμα με τους συνεργάτες του πριν την «πρεμιέρα» στην Προεδρία του Eurogroup

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert (1)
MEDIA

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Κακλαμάνη: Επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:46
ert (1)
MEDIA

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

1 / 3