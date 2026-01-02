Το ξανασκέφτηκε ο Πλεύρης

Τα «μαζεύει» -ή εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να τα «μαζέψει»- ο Θάνος Πλεύρης, μετά την μακροσκελή ανάρτησή του όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, εμφανιζόταν να τα βάζει με διεθνείς δικαιοδοτικούς οργανισμούς, όπως το ΕΔΔΑ ή το Διεθνές Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι με τη λειτουργία τους δεν επιτρέπουν στις χώρες να ασκούν εθνική πολιτική για ζητήματα, όπως, π.χ. το μεταναστευτικό.

Οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις και έδωσαν στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να «πυροβολήσει» την κυβέρνηση για έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, αλλά και να ρωτήσει τον πρωθυπουργό αν συμφωνεί με τέτοιες απόψεις.

Τέλος πάντων, μετά το «πυρ ομαδον» που δέχθηκε, ο Θ. Πλεύρης επιχείρησε να διαχωρίσει τα διεθνή δικαστήρια από οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, λέγοντας ότι «τα διεθνή δικαστήρια έχουν το τεκμήριο ότι σεβόμαστε τις δικαστικές κρίσεις», αν και ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει μια νομολογία που διαμορφώθηκε επί σειρά ετών, έχει έναν υπερβάλλοντα ζήλο απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα που φτάνει στο σημείο να μην επιτρέπει στις χώρες να κάνουν κυρίαρχη πολιτική».

Τώρα, πώς μπορεί να υπάρξει «υπερβάλλων ζήλος» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό μόνο ο υπουργός μπορεί να το εξηγήσει.

