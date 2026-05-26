Η τριπλή απειλή «Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς» κάνει το Μαξίμου να επιμένει στην αυτοδυναμία 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό του τόπου μετά την ανακοίνωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και την σημερινή ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Με δεδομένο μάλιστα ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά και αυτός στην ίδρυση νέου κόμματος στο κυβερνών κόμμα αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα ρευστό τοπίο για το οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα διαμορφωθεί η πραγματικότητα στις εκλογές.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για την αυτοδυναμία της ΝΔ με βασικό σύνθημα: «το είπαμε και το κάναμε», αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Ν.Δ. για την Ελλάδα του 2030.

«Το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, μετά το 2027, θα είναι η καλύτερη επιλογή. Μια επιλογή, δηλαδή, αξιοπιστίας, συνέπειας, σταθερότητας, αλλά και ουσιαστικής προόδου, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν» ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας την ανάγκη η Ν.Δ. να λάβει «καθαρή εντολή» για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται ωστόσο να μην υποτιμούν τους δυο νέους πολιτικούς φορείς του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυσταινού αντιλαμβανόμενοι ότι το κάθε κόμμα έρχεται να εκφράσει μία ανάγκη της κοινωνίας.

Την ίδια ώρα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα για το οποίο όπως επισημαίνουν θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.

Οι ίδιοι άνθρωποι περιμένουν ακόμα και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δείξουν πως διαμορφώνεται η κατάσταση καθώς θα υπάρξουν ανακατατάξει που θα δείξουν από που αυτά τα δύο κόμματα αντλούν τις δυνάμεις τους .

Φυσικά το ενδιαφέρον των περισσότερων επικεντρώνεται στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επανέρχεται στην ενεργή πολιτική ζωή με βασικό σύνθημα βασικός στόχος να δημιουργηθεί η “κυβερνώσα αριστερά”. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός στοχεύει να απευθυνθεί στους νέους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως το στεγαστικό και η ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν τρόπους για να αντιδράσουν.

«Νομίζω πολλή επικοινωνία, πολλή εικόν, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα, αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από… Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα» δηλώνει δεικτικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι ο Αλ. Τσίπρας… «κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν».

Σε οτι αφορά την Μαρία Καρυστιανού η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων μάλλον μειώθηκε από την στιγμή που τα στελέχη που το απαρτίζουν αλλάζουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους .

Εν τω σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο, με τη συνεδρίαση να έχει κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή ατζέντα.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (οδηγία Ε.Ε). Το νομοσχέδιο εισάγει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας, πριν την πρόσληψη αλλά και μετά, για να εξαλειφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα η γυναίκα να αμείβεται κατά 12 – 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα.

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Τα έργα που έχουν γίνει με πόρους του Ταμείου θα αρχίσουν να εγκαινιάζονται μετά τον Αύγουστο από την κυβέρνηση, η οποία προσδοκά ότι θα έχουν θετική απήχηση στους πολίτες.

Σημαντικό θέμα στην ατζέντα του αυριανού υπουργικού είναι και η εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2028 – 2034) αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

