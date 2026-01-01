Χαρδαλιάς: Το 2026 ξεκινά με αισιοδοξία, αλλά και με πολλή δουλειά μπροστά μας

Με φαντασμαγορικό θέαμα και ατέλειωτη γιορτή υποδέχθηκε το 2026 η Περιφέρεια Αττικής, μετατρέποντας ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, από το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτης έως το Πεδίον του ‘Άρεως, σε ένα μαγευτικό σκηνικό γεμάτο μουσική, φως, χορό και τραγούδι για μικρούς και μεγάλους.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε για την αλλαγή του χρόνου μαζί με την οικογένειά του στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, που αυτές τις ημέρες έχει μετατραπεί σε ΔΕΗ Xmas West Park. Από νωρίς, χιλιάδες επισκέπτες, οικογένειες με παιδιά, νεαροί και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν κατακλύσει τον χώρο γύρω από την κεντρική σκηνή και ήταν έτοιμοι να ζήσουν το πρωτοχρονιάτικο υπερθέαμα. Η υπέροχη φωνή της Κλαυδίας, ανέλαβε να «ταξιδέψει» το κοινό σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη ενέργεια και συναίσθημα, ενώ από την πλευρά τους οι DJ Playmen φρόντισαν να κρατήσουν τον ρυθμό ψηλά, κάνοντας μικρούς και μεγάλους να χορεύουν ασταμάτητα.

Λίγα λεπτά πριν από την εκπνοή του 2025, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη μοναδική εμπειρία της ζωντανής σύνδεσης μέσω γιγαντοοθόνης με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, το άλλο μεγάλο εορταστικό πάρκο που έχει στηθεί με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής, όπου η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito ξεσήκωναν το κοινό, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο πάρτι, που ένωσε όλο το Λεκανοπέδιο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, έχοντας στο πλευρό του τη Δήμαρχο Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρο Τσίρμπα, πριν πατήσει το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του νέου χρόνου δήλωσε ότι:

«Απόψε μετέχουμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή που αγκαλιάζει ολόκληρο το Λεκανοπέδιο και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, δημιουργίας και αισιοδοξίας. Η Αττική μας φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη, γεμίζει μουσική, χαμόγελα και ζωντάνια, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους της και να προσφέρει στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς διακρίσεις. Από εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, την περιοχή που ποτέ δεν ξεχνάμε και που σταθερά στηρίζουμε με έργα και πράξεις, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλες και όλους να έχουμε μια όμορφη και καλή χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και περισσότερα χαμόγελα. Το 2026 ξεκινά με αισιοδοξία, αλλά και με πολλή δουλειά μπροστά μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και αίσθημα ευθύνης, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να γίνει ακόμη πιο ανθρώπινη, πιο φωτεινή, πιο ασφαλής και πιο δυνατή για όλους. Υποσχόμαστε ότι κάθε μέρα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και μέσα από τις δικές σας συμβουλές να γινόμαστε όλοι καλύτεροι για τους πολίτες, για τις γειτονιές μας, για την πατρίδα μας».

Μόλις οι δείκτες των ρολογιών έδειξαν ακριβώς μεσάνυχτα, ο αττικός ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα αλλά και από ένα φαντασμαγορικό drone show που εντυπωσίασε το κοινό. Δεκάδες μικρά drones σχημάτισαν στον νυχτερινό καμβά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα σύμβολα, μηνύματα χαράς και γιορτινά σχέδια, αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό, ενώ οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων που απαθανάτιζαν τις στιγμές, γέμισαν με εικόνες μαγείας.

