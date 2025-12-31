Ποιοι έψαλαν τα κάλαντα στον Χαρδαλιά

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλαν στον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών φορέων.

«Ποδαρικό» έκαναν τα κορίτσια του Γυμναστικού και Πολιτιστικού Ομίλου «Ρυθμική Κίνηση» από τον ‘Αγιο Δημήτριο, τα οποία είπαν στον περιφερειάρχη τα κάλαντα, ντυμένα με τα στολές τους. Ο κ. Χαρδαλιάς μοίρασε δώρα και ενημερώθηκε από την επικεφαλής του Ομίλου για τις -άριστες- επιδόσεις τους.

Ακολούθησαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας «Απειρώταν». Φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους και με τη συνοδεία του κλαρίνου, έψαλαν τα κάλαντα, τραγούδησαν ηπειρώτικα τραγούδια και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ενώ προσέφεραν στον περιφερειάρχη ένα καλάθι με προϊόντα της Ηπειρώτικης γης.

Η εορταστική ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με τον Κρητικό Χορευτικό Σύλλογο «Απτεραίοι», από τον Κορυδαλλό, τα μέλη του οποίου είπαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης, συνοδεία λαούτου, βιολιού και λύρας. Μάλιστα, τρεις λιλιπούτειοι χορευτές ευχήθηκαν στον περιφερειάρχη με μαντινάδες για τη νέα χρονιά, ενώ η διοίκηση του συλλόγου του προσέφερε ως εθιμοτυπικό δώρο μια εικόνα της Παναγίας Επτάσπαθης.

Ο περιφερειάρχης έδωσε στους επισκέπτες συμβολικά δώρα και αντάλλαξε ευχές για υγεία, ευημερία και αισιοδοξία για το νέο έτος, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του για το έργο των συλλόγων και τον αντίκτυπό του στην καθημερινότητα.

«Η Πρωτοχρονιά μάς βρίσκει κάθε χρόνο γύρω από τις ίδιες, πολύτιμες αξίες: την παράδοση, την ανθρώπινη ζεστασιά και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο» είπε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η παρουσία σήμερα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας πολιτιστικών συλλόγων που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις της Ηπείρου, της Κρήτης και της σύγχρονης πολιτιστικής και αθλητικής έκφρασης, γεμίζει τον χώρο με ήχους, χρώματα και αισιοδοξία. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας, και το κυριότερο πολλά παιδιά, να συνεχίζουν, με αγάπη και συνέπεια, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας – να συνδέουν τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, τη μνήμη με τη δημιουργία. Η παρουσία όλων σας εδώ μάς θυμίζει τις ρίζες μας και τι πραγματικά μας ενώνει. Ως Περιφέρεια Αττικής, στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς και στους ανθρώπους που, με μεράκι και εθελοντική προσφορά, κρατούν ζωντανό τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας. Εύχομαι από καρδιάς το νέο έτος να φέρει υγεία, ενότητα και δημιουργικότητα, με περισσότερη αλληλεγγύη και φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη. Να είναι μια χρονιά με φως, αληθινή αγάπη και σεβασμό στον άνθρωπο».

Στην επίσκεψη των φορέων που είπαν τα κάλαντα, παρόντες ήταν εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο εκτελεστικός γραμματέας Γιάννης Σελίμης, η ειδική γραμματέας Έλενα Ράπτη και ο διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς.

Αμέσως μετά, ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για την τελετή κοπής της βασιλόπιτας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

