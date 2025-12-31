Μήνυμα με πολλά «μηνύματα» από Αντώνη Σαμαρά για το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
…Ευχές με πολλά μηνύματα για το νέο έτος έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.
Σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός για το 2026 ανέφερε:
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.
Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.
Ζητούμενο η ευθύνη!
Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.
Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!»
