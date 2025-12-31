Μήνυμα με πολλά «μηνύματα» από Αντώνη Σαμαρά για το 2026

…Ευχές με πολλά μηνύματα για το νέο έτος έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός για το 2026 ανέφερε:

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.

Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.

Ζητούμενο η ευθύνη!

Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.

Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!

Για την Ελλάδα της ελπίδας!»

