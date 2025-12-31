Γεωργιάδης: «Τα αγροτικά μπλόκα θέλουν να πέσει η κυβέρνηση και εμείς τους χαϊδεύουμε»

Σε πολιτικά κίνητρα αποδίδει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί, ενώ κατηγόρησε συγκεκριμένες ομάδες ότι επιχειρούν μέσω των μπλόκων να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση.

«Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες, βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί, τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση είναι πολιτική πράξη και εμείς καθόμαστε και τους χαϊδεύουμε», ανέφερε -μεταξύ άλλων- και πρόσθεσε πως στην αρχή των κινητοποιήσεων ήταν στο πλευρό τους.

«Τα μπλόκα και οι αντιδράσεις είχαν μια δικαιολογητική βάση και αφορούσε στην καθυστέρηση των πληρωμών (…) η οποία προκάλεσε πραγματικά προβλήματα στους αγρότες και βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Στο μεταξύ έχουν γίνει όλες οι πληρωμές και τα περισσότερα αιτήματα έχουν υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης άρα από εκεί και πέρα τα μπλόκα γίνονται όχι για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το ένα μπλόκο λέει δεν ανοίγει αν δεν διπλασιαστούν οι συντάξεις, το άλλο λέει δεν ανοίγω εάν δεν γίνει εμβολιασμός που σημαίνει ότι αποκλείεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές αγορές για δέκα χρόνια και το άλλο δεν ανοίγει αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας τα μπλόκα πλέον είναι πολιτική πράξη», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Επίθεση στους αγρότες για το κλείσιμο των δρόμων

Επιτέθηκε στους αγρότες για το κλείσιμο των δρόμων λέγοντας πως η Μαγνησία απώλεσε το -30% των εσόδων που ανέμενε «ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που καλύπτει τη χρονιά σε χειμερινούς προορισμούς στην εστίαση και άλλες επιχειρήσεις». «Την ώρα που ο άλλος δουλεύει για τη χρονιά του κλείνεις το σπίτι; Έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται;» συνέχισε.

Για τα έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων είπε πως τρέχουν παράλληλα πάνω από 300 ταυτοχρονες εργολαβίες σε 17 νοσοκομεία ενώ για τις επικρίσεις ότι το ΕΣΥ πάσχει από ανθρώπινο δυναμικό απάντησε «όταν βγάζουμε μια φωτογραφία με ένα σπασμένο πλακάκι και κατεστραμμένες τουαλέτες λένε ο Άδωνις έχει κάνει τα νοσοκομεία ρημάδια» είπε και πρόσθεσε «η Ελλάδα έχει τους περισσότερους γιατρούς στην ΕΕ , η γενική εικόνα είναι πολύ καλή το πραγματικό πρόβλημα του ΕΣΥ είναι οι νοσηλευτες το οποίο έχω ένα σχέδιο για να επιλυθεί σε συνεργασία με τον κλάδο της νοσηλευτικής να δώσουμε οικονομικά κίνητρα για να το λύσουμε» εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

2025: Η Γεωπολιτική της Συναλλαγής και η Εποχή της Εύθραυστης Προσαρμογής – Πόσο (μας) άλλαξε η χρόνια που φεύγει

Τσίπρας: Ζυγίζει τον παράγοντα Καρυστιανού

Ο Μητσοτάκης και η πρόσκληση για μπίρα στον Ανδρουλάκη που έκανε το ΠΑΣΟΚ να κλείνει κάθε σενάριο επαφής με την κυβέρνηση