Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

31.12.2025 06:18

Ο Μητσοτάκης και η πρόσκληση για μπίρα στον Ανδρουλάκη που έκανε το ΠΑΣΟΚ να κλείνει κάθε σενάριο επαφής με την κυβέρνηση

31.12.2025 06:18
androulakis mitsotakis 88- new

«Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη» απάντησε στη συνέντευξη του στο Action24 για το «με ποιον αρχηγό κόμματος θα πήγαινε για μια μπίρα», ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε για να εξηγήσει την επιλογή του, ότι η απάντηση του δεν έχει να κάνει με την πολιτική αλλά και με την ανθρώπινη διάσταση. «Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε. Το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη διαβάστηκε από πολλούς πίσω από τις γραμμές ως μια απόπειρα προσέγγισης προκειμένου να βρεί πιθανό σύμμαχο η ΝΔ στο μετεκλογικό τοπίο που δείχνει ήδη απολύτως ρευστό. Η ανάλυση αυτή προφανώς όπως και το μήνυμα του Πρωθυπουργού δεν πέρασε απαρατήρητο από την Χαριλάου Τρικούπη.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στο άτυπο άνοιγμα λέγοντας: «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη». Χαρακτήρισε την στάση του Πρωθυπουργού ανειλικρινή, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ είναι εμφανές ότι κλείνουν κάθε σενάριο επαφής με την κυβέρνηση ακόμα και στο πλαίσιο των ανεξάρτητων αρχών για το οποίο η έχει προτείνει συνεννόηση. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει και να είναι ξανά αρνητική. «Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα», ανέφερε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Όπως όλα δείχνουν το άνοιγμα Μητσοτάκη δεν θα βρει ανταπόκριση με το ΠΑΣΟΚ να οδεύει στο συνέδριό του, το οποίο είναι πολύ πιθανό να απασχοληθεί και από την συζήτηση για ψήφισμα που θα αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ όπως έχει προτείνει ο Χάρης Δούκας. Σε αυτό άλλωστε συμφωνούν όλες οι πλευρές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι είναι αυτονόητη θέση που δεν χρειάζεται ψηφίσματα για να επικυρωθεί.

