Πληρώθηκαν οι αγρότες των Σερρών που είχαν εξαιρεθεί από το μέτρο M23

Στην πολιτική, το αποτέλεσμα έρχεται με έλεγχο και πίεση εκεί που παράγεται η αδικία. Η υπόθεση της πληρωμής του Μέτρου 23 (Μ23) το απέδειξε. Μετά την πληρωμή της 9ης Δεκεμβρίου 2025, πολλοί παραγωγοί αποκλείστηκαν αδίκως, αβάσιμα και καταχρηστικά. Η Φωτεινή Αραμπατζή δεν αρκέστηκε σε γενικόλογες διαμαρτυρίες. Οργάνωσε κοινοβουλευτική παρέμβαση, ανέδειξε το σφάλμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέβαλε το ζήτημα στην πολιτική ατζέντα, μέχρι να υπάρξει διόρθωση.
Με κίνηση-κλειδί την επιστολή/ανακοίνωση που συνυπέγραψαν έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις 10 Δεκεμβρίου, συγκρότησε «μέτωπο τεκμηρίωσης»: κατέγραψε περιστατικά αποκλεισμών, διατύπωσε νομικά και διοικητικά επιχειρήματα, και ζήτησε καθαρή λύση – όχι ημίμετρα. Παράλληλα, ενημέρωσε έγκαιρα τους παραγωγούς για την εξέλιξη, προαναγγέλλοντας στις 23/12 τη δεύτερη έκτακτη διορθωτική πληρωμή, ώστε να μην μείνει κανείς στο σκοτάδι και στην αγωνία.
Το αποτέλεσμα ήρθε: η έκτακτη καταβολή της 30ης Δεκεμβρίου αποκατέστησε την εξόφθαλμη αστοχία. Η Π.Ε. Σερρών έλαβε σχεδόν 3.439.000 ευρώ – περίπου το ένα τέταρτο των 12.226.000 ευρώ που διατέθηκαν συνολικά στη χώρα. Τα νούμερα δεν είναι απλή λογιστική: αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στη Μακεδονία και επιβεβαιώνουν ότι τα επιχειρήματα ήταν εύλογα, βάσιμα και σύννομα.
Για τις Σέρρες, όπου η αγροτική οικονομία στηρίζει αγορά, εστίαση, υπηρεσίες και ελεύθερους επαγγελματίες, η διόρθωση αυτή σημαίνει ανάσα. Και για την ίδια την Αραμπατζή σημαίνει κάτι ακόμη: προσωπική πολιτική δικαίωση. Όχι ως τρόπαιο, αλλά ως απόδειξη ότι όταν η εκπροσώπηση γίνεται με σχέδιο και συμμαχίες, η αδικία μπορεί να ανατραπεί.
Η κίνηση δεν ήταν μοναχική. Με την προσυπογραφή των Νίκου Παναγιωτόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου, Αναστάσιου Μπαρτζώκα, Ιωάννη Γιώργου και Γιάννη Πασχαλίδη, η παρέμβαση απέκτησε πολιτικό βάρος και γεωγραφικό αποτύπωμα. Και η κυβέρνηση, με τα αντανακλαστικά, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε διοίκηση όταν σφάλλει: να διορθώνει γρήγορα, χωρίς να ψάχνει άλλοθι και χωρίς να «φορτώνει» το κόστος στους ανθρώπους της παραγωγής.
Το μήνυμα είναι καθαρό: ο αγρότης δεν ζητά χάρη. Ζητά να εφαρμοστεί ο κανόνας. Όταν ο κανόνας στραβώνει, δεν χρειάζεται επικοινωνία∙ χρειάζεται διόρθωση. Και όταν η διόρθωση έρχεται, τότε η πολιτική ξαναβρίσκει τη χρησιμότητά της.
