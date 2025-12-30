Από ποιους θα ακούσουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ο Τασούλας και ο Μητσοτάκης

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς θα ακούσουν αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 10:00, στο Προεδρικό Μέγαρ την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Διαβάστε επίσης

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών: Δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση

Politico: Το ΝΑΤΟ ανησυχεί για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο λόγω Τουρκίας – Τι απαντά η Λευκωσία