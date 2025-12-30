search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
30.12.2025 18:05

Από ποιους θα ακούσουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ο Τασούλας και ο Μητσοτάκης

30.12.2025 18:05
tasoulas (1)

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς θα ακούσουν αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 10:00, στο Προεδρικό Μέγαρ την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούσει τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

