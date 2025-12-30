search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.12.2025 14:06

Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών: Δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση

30.12.2025 14:06
Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει την έφοδο των ελεγκτικών αρχών στον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και ότι δεν υπάρχει «καμία εκδικητική διάθεση» προς τους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο δυστύχημα.

«Δεν εκπροσωπώ μια ανεξάρτητη Αρχή, αλλά εικάζω εκ της κοινής λογικής, όπως είπα και σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι από τη στιγμή που ένας άλλος συγγενής έκανε μια δημόσια καταγγελία για κάτι… Δεν υπήρχε θέμα προτεραιοποίησης, έγινε μια καταγγελία και φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι ελέγχεται όπως όλες οι αντίστοιχες δημόσιες καταγγελίες και θα ήταν πρόβλημα να μη γινόταν έλεγχος γιατί εκεί θα μπορούσε να πει κανείς για συγκάλυψη» είπε αρχικά μιλώντας στα parapolitika.gr

«Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων. Όσο ιερή είναι μια μάνα που έχασε την κόρη της, το γιο της, αντίστοιχα τόσο ιερός είναι και ένας άλλος συγγενής που λέει δημοσίως κάτι άλλο- και δεν τους βάζουμε στο ζύγι- όπως και κάθε τραγωδίας, κάθε τραγικού δυστυχήματος. Καμία εκδικητική διάθεση δεν υπάρχει και επειδή είδα μια ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού για τον διοικητή της ΑΑΔΕ και ο άνθρωπος αυτός κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ο κύριος Πιτσιλής έχει και αυτός οικογένεια, έχει παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι καλό να στοχοποιούμε κάποιον με το πρόσωπό του και μάλιστα να δημιουργούμε μια εντύπωση στην κοινωνία, για παράδειγμα, ότι με τον κύριο Πιτσιλή ή τους προκατόχους του υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία. Απαντήθηκε αυτό και από εμάς και από την ΑΑΔΕ, καμία ασυλία δεν υπάρχει, διώκονται κανονικά, σύμφωνα και με τον Ποινικό Κώδικα και τους ειδικούς ποινικούς νόμους για όλα τα αδικήματα και για όλα τα αδικήματα εκ δόλου» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «αν υπήρχε κάποιο ζήτημα εκδικητικής δίωξης, αυτό συνιστά ένα βαρύ κακούργημα που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν χρειάζεται και να δραματοποιούμε και τα πάντα» επαναλαμβάνοντας ότι «η κυβέρνηση ούτε ξυλόλια μετέφερε, ούτε βαγόνια εξαφάνισε, ούτε νεκρούς είχε εξαφανίσει. Θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν».

