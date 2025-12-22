Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Όλα είναι διάφανα, για τον Ξυλούρη έχουν διατάξει έλεγχο;»

Για την έφοδο του ΣΔΟΕ στην έδρα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τοποθετήθηκε η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι δεν έχουν κάτι να κρύψουν και άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που έγινε ο έλεγχος. «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον έλεγχο. Όλα είναι ξεκάθαρα και διάφανα. Το γεγονός ότι ήρθε το ΣΔΟΕ τη μέρα που γνώριζαν ότι βρισκόμαστε στη Λάρισα, γιατί ξεκινούσε η δίκη για τα βίντεο, ώστε να δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση, δείχνει το άσχημο πρόσωπο της εξουσίας».

Η ίδια χαρακτήρισε προσχηματική την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι ο διεθυντής του ΣΔΟΕ δεν έχει το ακαταδίωκτο. «Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει ακαταδίωκτο σε έναν φορέα που ελέγχει δημόσιο χρήμα. Έχει εκδοθεί φορολογικός έλεγχος για το σωματείο του κύριου Ξυλούρη, μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει ; », αναρωτήθηκε.

«Δεν τρομοκρατούμαστε»

Νωρίτερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξαπέλυσε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, κάνοντας λόγο για εχθρικό κράτος. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Μαριά Καρυστιανού δεν υπέγραψε την ανακοίνωση, αν και παραμένει πρόεδρος του συλλόγου.

«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα παιχνίδια με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας!».

«Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος», συμπληρώνει.

«Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δε σταματάμε! Συνεχίζουμε!»

Υπογράφουν

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος

