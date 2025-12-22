search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 18:18

Διώξεις στον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη και άλλα δύο πρόσωπα

22.12.2025 18:18
Ποινικές διώξεις για δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από τον Εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών μεταξύ των οποίων και ο αγροτοσυνδικαλιστής στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, για παράνομες επιδοτήσεις.

Οι διώξεις είναι για απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και για ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις που επίσης αποτελεί κακούργημα.

Για τον Κώστα Ανεστίδη, η έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Αστυνομίας που ελέγχει εκατοντάδες ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες ότι έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122 χιλιάδων ευρώ, ενώ σε ανάλογους ελέγχους εντοπίστηκαν και δύο ακόμα αγρότες με παράνομες επιδοτήσεις ύψους 130 και 170 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα από περιοχές της Κρήτης.

Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024.

Τις διώξεις κατά των τριών άσκησε ο Εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν κινητά και ακίνητα στοιχεία των κατηγορούμενων.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι αγρότες.

