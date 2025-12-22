Στην αντεπίθεση ο Ανεστίδης: Κανένα μπλοκάρισμα στους λογαριασμούς μου – «Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω είπαν θα τον θάψουμε» (Video)

Απαντήσεις δίνει ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε όιτι σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Ο ίδιος σε σημερινές δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε όλα όσα λέγονται ως λάσπη προς το πρόσωπο του.

«Όλο αυτό αφορά μια δήλωση καλλιέργειας που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά τα χωράφια μου, είναι ιδιόκτητα όλα και έχω ένα ενοικιαζόμενο», όπως ανέφερε ο κ. Ανεστίδης, με τον αριθμό των στρεμμάτων στο όνομά του να ανέρχεται σε 312 καλλιέργειες.

«Οι άλλοι κάνουν πολλά περισσότερα, γιατί δεν βγαίνουμε. Μας έκανε ο Μητσοτάκης να διπλασιάσουμε τις καλλιέργειες και κάποιοι τα παρατάνε τα χωράφια. Φέτος θα τα παρατήσουμε όλοι. Εγώ έτυχε να έχω ιδιόκτητα».

«Κανένα χαρτί»

Παράλληλα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής μιλώμντας στο Action 24 ανέφερε πως δεν του έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο.

«Δήλωσαν στην αρχή ότι πήρα αυτά τα χρήματα – τα καταχράστηκα δηλαδή – μετά έκαναν δεύτερη δήλωση ότι ελέγχομαι, ψάχνω να δω πού ελέγχομαι και δεν ελέγχομαι πουθενά».

«Βγάζουν ανακοίνωση, 3η-4η, υποτίθεται και λένε ότι είναι εγκλωβισμένοι και οι λογαριασμοί του. Δύο-τρεις πριν είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω δεξιά αριστερά υποχρεώσεις που έχω τώρα. Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μας συμπαρασταθούν.

Μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ. Από το χωριό μου που με ξέρει το χωριό μου σαν κάλπικη δεκάρα. 32 χρόνια στα μπλόκα. Όλη αυτή η λάσπη λοιπόν.

Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω.

Τα δεκαέξι αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα. Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς, ούτε σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα.

Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», λέει και δείχνοντας έγγραφα αναφέρει:

«Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο η ΑΑΔΕ, που επικαλούνται ότι θα υπάρξει κάθαρση και ήμουν λωποδύτης, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», ανέφερε ο κ. Ανεστίδης μεταξύ άλλων

«Έβαζαν ανθρώπους από το Μαξίμου να μεσολαβήσουν»

Όπως είπε ο Κώστας Ανεστίδης:«Με κατηγορούν γιατί όλες αυτές τις μέρες έλεγα πολλές αλήθειες, έπρεπε να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα.

Το περιμέναμε και σε μένα. Γιατί εγώ “γαύγιζα” πιο πολύ και επειδή είμαι νεοδημοκράτης από τα γενοφάσκια μου. Έβαζαν και ανθρώπους μέσα από το Μαξίμου για να μεσολαβήσουν να βρούμε κάποια λύση.

Να πάμε σε διάλογο. Κι όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω, σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, θα τον θάψουμε. Με πήραν πάνω από 50 τηλέφωνα. Θα δείξω και τα τηλέφωνα».

