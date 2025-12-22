Πότε κλείνουν τα σχολεία για την περίοδο των γιορτών

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι μαθητές για το κλείσιμο των σχολείων, στο πλαίσιο των διακοπών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.

Παράλληλα, η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

