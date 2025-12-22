search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 11:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 09:06

Πότε κλείνουν τα σχολεία για την περίοδο των γιορτών

22.12.2025 09:06
CLASSROOM_NEW

Αντίστροφα μετρούν πλέον οι μαθητές για το κλείσιμο των σχολείων, στο πλαίσιο των διακοπών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας, το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σχολείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων.

Παράλληλα, η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, αποκλείουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για νταλίκες (Video)

Θανατηφόρο τροχαίο με μία νεκρή στο Μενίδι

Δήμος Αθηναίων: Aπό σήμερα η επιστροφή πινακίδων ΙΧ από τη Δημοτική Αστυνομία – Η διαδικασία


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι τa Χριστούγεννα, βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά – Tι λένε τρεις μετεωρολόγοι (Video)

parastasi-anaparagogi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Αναπαραγωγή» του Barry McStay στο Studio Μαυρομιχάλη – Σε σκηνοθεσία και μετάφραση Μενέλαου Καραντζά

arnaoutoglou apologismos 1
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρωβουλή – Παρουσίαση του έργου και των πολιτικών προτεραιοτήτων του

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μητέρα και ο 14χρονος γιος της κατηγορούνται για απάτη και κλοπή

gynaika-xristougenna
ΥΓΕΙΑ

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και … ορμόνες: Πώς η διατροφή στις γιορτές επηρεάζει την ευεξία των γυναικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 11:46
kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι τa Χριστούγεννα, βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά – Tι λένε τρεις μετεωρολόγοι (Video)

parastasi-anaparagogi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Αναπαραγωγή» του Barry McStay στο Studio Μαυρομιχάλη – Σε σκηνοθεσία και μετάφραση Μενέλαου Καραντζά

arnaoutoglou apologismos 1
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρωβουλή – Παρουσίαση του έργου και των πολιτικών προτεραιοτήτων του

1 / 3