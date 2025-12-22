Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, αποκλείουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για νταλίκες (Video)

Αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους εμφανίζονται οι αγρότες που διαμηνύουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα και παραμένουν παρατεταγμένα με τα τρακτέρ τους σε εθνικές οδούς και τελωνεία.

Σήμερα Δευτέρα αποφάσισαν να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά.

Την ίδια ώρα τρακτέρ θα κινηθούν στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων, με τους αγρότες να επαναλαμβάνουν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών το τριήμερο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, οι σήραγγες στα Τέμπη θα κλείσουν στις 11:30 και θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με σκοπό τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, υλοποιώντας έτσι τη σχετική απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέο μήνυμα του στην κυριακάτικη ανασκόπηση επανέλαβε τη διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο, ωστόσο σημείωσε πως χαρακτηριστικά πως: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

Ωστόσο, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κάνοντας Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Δείτε εδώ live που υπάρχουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Κλειστή παραμένει και η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για ακόμη μια μέρα.

Οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου αλλά και της Χαλκηδόνας ανοίγουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου για αρκετές ώρες της ημέρας και επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών.

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας.

Στο Μπράλο, στην Αταλάντη, στο Κάστρο και στη Θήβα οι αγρότες διαμηνύουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα καθόλη τη διάρκεια των γιορτών.

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ιωάννινα: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.

