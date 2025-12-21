Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Σοκάρει το βίντεο με τα βασανιστήρια σε μέλη της οργάνωσης 

Σοκαριστικό βίντεο με βασανισμούς και ξυλοδαρμούς, τους οποίους μάλιστα τα αρχηγικά μέλη ανέβαζαν στο διαδίκτυο, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Πρόκειται για τη σπείρα που έκανε διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία περιοχών της Αθήνας και της οποίας έχουν συλληφθεί 12 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 ανήλικοι.

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, όποτε τα άλλα μέλη δεν υπάκουαν τις οδηγίες τους, δέχονταν ξυλοδαρμό ή και βασανιστήρια, με το βίντεο της δημόσιας τηλεόρασης να είναι αποκαλυπτικό και σοκαριστικό. Κάνουν bullying σε ένα μέλος της οργάνωσης, εκ των ανηλίκων, τον οποίο αναγκάζουν να γονατίσει και τον χαστουκίζουν,ενώ τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με μη φυσιολογικό τρόπο.

Σημειώνεται πως η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκηδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν εν τω μεταξύ. Τα αρχηγικά μέλη απειλούσαν συστηματικά τους μικρότερους και απαιτούσαν να φέρουν εις πέρας αποστολές, ειδάλλως τους περίμενε βία…

Διαβάστε επίσης:

Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Σε κομβικά σημεία με τα τρακτέρ τους

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)