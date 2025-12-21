Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δύο σεισμοί, σε διάστημα λίγων λεπτών, έγιναν ανοιχτά της Ραφήνας.
Οι σεισμοί ήταν ασθενείς, μόλις στα 3 και 2,7 Ρίχτερ, ωστόσο έγιναν αισθητή στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά του Νομού, καθώς δεν είχαν μεγάλο εστιακό βάθος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 19:50 και ήταν μεγέθους 2,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας και με εστιακό βάθος 5χλμ.
Ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός των 3 Ρίχτερ στις 19:57, με εστιακό βάθος επίσης 5χλμ και επίκεντρο 5χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας.


