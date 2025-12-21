Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

Δύο σεισμοί, σε διάστημα λίγων λεπτών, έγιναν ανοιχτά της Ραφήνας.

Οι σεισμοί ήταν ασθενείς, μόλις στα 3 και 2,7 Ρίχτερ, ωστόσο έγιναν αισθητή στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά του Νομού, καθώς δεν είχαν μεγάλο εστιακό βάθος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 19:50 και ήταν μεγέθους 2,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας και με εστιακό βάθος 5χλμ.

Ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός των 3 Ρίχτερ στις 19:57, με εστιακό βάθος επίσης 5χλμ και επίκεντρο 5χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας.

