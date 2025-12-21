search
Δύο ασθενείς σεισμοί σε επτά λεπτά στη Ραφήνα

21.12.2025 20:27
Δύο σεισμοί, σε διάστημα λίγων λεπτών, έγιναν ανοιχτά της Ραφήνας.

Οι σεισμοί ήταν ασθενείς, μόλις στα 3 και 2,7 Ρίχτερ, ωστόσο έγιναν αισθητή στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά του Νομού, καθώς δεν είχαν μεγάλο εστιακό βάθος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 19:50 και ήταν μεγέθους 2,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας και με εστιακό βάθος 5χλμ.

Ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός των 3 Ρίχτερ στις 19:57, με εστιακό βάθος επίσης 5χλμ και επίκεντρο 5χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ανυποχώρητοι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Σε κομβικά σημεία με τα τρακτέρ τους

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: Έκανε περίπατο το ντέρμπι στην Τούμπα ο «Δικέφαλος»

ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Σοκάρει το βίντεο με τα βασανιστήρια σε μέλη της οργάνωσης 

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα αναχαίτιση δεξαμενόπλοιου ανοικτά της Βενεζουέλας

MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

