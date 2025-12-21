Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με άστατο καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, για αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Στις υπόλοιπες περιοχές, η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο Πέλαγος.
Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Για την Αττική, εκτιμάται ότι έρχονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια. Τοπικά ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά τμήματα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 16 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιές, με πιθανότητα ασθενών βροχών προς τη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στην ανατολική και τα νησιά του Ιονίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
