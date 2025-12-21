«Βούλιαξε» από κόσμο η Ερμού: Χιλιάδες ψώνισαν τα δώρα των Χριστουγέννων (Video)

search
21.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Κοσμοσυρροή στην Ερμού, από νωρίς το πρωί της Κυριακής (21/12). Οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας μιας και σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Με το που τα καταστήματα της Ερμού άνοιξαν τις πόρτες τους, οι πολίτες έτρεξαν για να αγοράσουν όσα δεν πρόλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, εκμεταλλευόμενοι πλήρως το εορταστικό ωράριο.

​Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας ήταν άκρως εντυπωσιακή. Οι δρόμοι γύρω από την Ερμού «βούλιαξαν» από κόσμο με τους χιλιάδες πολίτες να συνδυάζουν την κυριακάτικη βόλτα με την έρευνα αγοράς, προκειμένου να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για τα Χριστούγεννα.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους πεζόδρομους όσο και εντός των καταστημάτων.

tsolaki-new
MEDIA

Ελένη Τσολάκη: Μέσα στις γιορτές θα κριθεί το το μέλλον της εκπομπής της

troxaia-kok1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια έγγραφα πρέπει να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο – Πόσα θα πληρώσεις με τον νέο ΚΟΚ

PANATHINAIKOS-NEW (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

epstein (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Το FBI αγνόησε καταγγελία εργαζόμενης του το 1996 για σεξουαλικές απειλές

Olympos-Diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε Μολδαβός ορειβάτης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε

