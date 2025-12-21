Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά τη Δευτέρα – Συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων

Με τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών «απαντούν» οι αγρότες στη νέα πρόσκληση του Πρωθυπουργού σε διάλογο.

Μετά τη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους.

Έτσι, από την Τρίτη, εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, οι αγρότες θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δε θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου

Στο μεταξύ, οι αγρότες δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, όπως είχαν προγραμματίσει.

Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών».

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος».

Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά την μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει, τρακτέρ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Τσιάρας: «Να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία»

Την αισιοδοξία του, ότι, τελικά, οι αγρότες θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, για να συζητήσουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά και για να «μη ταλαιπωρείται η κοινωνία», εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα αιτήματα των αγροτών και το πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση, ανακοινώνοντας παράλληλα μέτρα επιπλέον στήριξης στους αγρότες. «Η πρόσκληση του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή», είπε.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα προϊόντα για τα οποία θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική στήριξη, εκτός από το σιτάρι και το βαμβάκι, θα περιληφθεί και η μηδική, λόγω αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος, εξ αιτίας της ευλογιάς.

Επισήμανε επίσης την τακτοποίηση του προβλήματος στο Κτηματολόγιο, με τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως κρατικά, αλλά καλλιεργούνται για χρόνια από γεωργούς, καθώς και τακτοποίηση του προβλήματος που υπήρχε με το ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο και αναφέρθηκε στην παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ με χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, στην αποδοχή του αιτήματος για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία χωρίς ΕΦΚ, στην επέκταση της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ στο 100% του ασφαλισμένου προϊόντος, αλλά και στην επί πλέον οικονομική στήριξη προϊόντων που, λόγω διεθνούς συγκυρίας, έχουν πολύ χαμηλή τιμή.

Ο ΥπΑΑΤ είπε ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό Προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας.

Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία».

Ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να θυμηθούν τα μέτρα στήριξής τους που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και την πρόθεσή της να χαράξει Εθνική Στρατηγική μέσα από τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, γεγονός που δείχνει την αξιοπιστία της απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

