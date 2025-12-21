search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025
21.12.2025

Αγρότες: Σε εξέλιξη η σύσκεψη στη Λάρισα – «Εορταστικές» κινητοποιήσεις και ανοιχτά διόδια

Τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει των εορτών καθορίζουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες στη νέα συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, στη Λάρισα.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες διαμηνύουν ότι η συμμετοχή ενισχύεται συνεχώς και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους, την ώρα που η κυβέρνηση ασκεί πιέσεις για έναρξη διαλόγου.

«Είμαστε φυσικά ανοιχτοί σε συνάντηση, εφόσον υπάρχουν ουσιαστικοί όροι», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, κάνοντας λόγο για «προσχηματικό διάλογο» και επισημαίνοντας ότι «δεν είναι αλήθεια πως έχουν ικανοποιηθεί τα βασικά μας αιτήματα».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σήμερα από το μπλόκο της Νίκαιας δεν προβλέπεται άνοιγμα των μπαρών στα διόδια. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε νέα κινητοποίηση στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ από την Τρίτη σχεδιάζουν να επιτρέπουν την απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων.

Ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Στις 17:00 οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Έκκληση από τους αγρότες στην Τροχαία να διευκολύνει την κυκλοφορία

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραμεριστούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Όπως καταγγέλλουν, όμως, πολίτες που ταξιδεύουν, ενώ οι αγρότες έχουν ανοίξει λωρίδες για την ελεύθερη διέλευσή τους στην Εθνική ενόψει εορτών, η Αστυνομία παρακάμπτει την κίνηση πριν τα μπλόκα σε παράδρομους. Καταγγέλλουν πως η Τροχαία «έκλεισε το δρόμο για τα Μάλγαρα από τη στροφή για Βέροια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων».

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

  • Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.
  • Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.
  • Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.
  • Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών.
  • Άλλα ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

