search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 11:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 10:48

Ευλογιά των προβάτων: «Έκαναν μπάζωμα α λα Τέμπη», ενώ έλεγαν πως τα ζώα έχουν αποτεφρωθεί, καταγγέλλει κτηνοτρόφος (Video)

21.12.2025 10:48
provato

Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του Open, ο Σταύρος Τσιρώνης εξήγησε πως τα νεκρά ζώα -που είχαν νοσήσει από ευλογιά των προβάτων– αφέθηκαν στο χωράφι του με κίνδυνο να προκαλέσουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα.

«Βγήκε η Περιφέρεια Μεσολογγίου και είπε ότι το 95% των ζώων έχει αποτεφρωθεί. Την ίδια μέρα μαζί το δικό μου κοπάδι, σφαγιάστηκαν κι άλλα ζώα σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων. Τα δικά μου αφέθηκαν στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα από οικισμό Ρομά και σε κεντρικό δρόμο.
Όλες οι ουσίες από τα άρρωστα νεκρά ζώα καταλήγουν σε αυλάκι που βέβαια τις μεταφέρει στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για υγειονομική βόμβα», κατήγγειλε ο κ. Τσιρώνης.

»Όταν δημοσιοποίησα το βίντεο, ήρθαν από την Περιφέρεια και έκαναν μπάζωμα α λα Τέμπη. Έριξαν χώμα για να τα σκεπάσουν. Εγώ σας λέω ότι καθημερινά περνούν πολλά αγροτικά οχήματα και με τις ρόδες τους μεταφέρουν το χώμα στα δικά τους χωράφια με κίνδυνο να νοσήσουν και τα δικά τους ζώα», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Το «χαμένο» Renault του Αντώνη Τρίτση ξαναζωντανεύει στην Πλατεία Κοτζιά – Η τρελή ιστορία ενός αυτοκινήτου 

Ανοιχτά εμπορικά, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία σήμερα Κυριακή – Εορταστικά ωράρια λειτουργίας

Νέο Ψυχικό: 4 συλλήψεις για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όταν η ανεξιθρησκεία κτυπούσε την πόρτα της Μεσογείου !

stratos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

PAPAKALIATIS_MAESTRO
MEDIA

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

gripi
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός ειδικών για ραγδαία μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

xrysikopoulou_beos_moutidou
LIFESTYLE

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου - Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 11:30
ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όταν η ανεξιθρησκεία κτυπούσε την πόρτα της Μεσογείου !

stratos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

PAPAKALIATIS_MAESTRO
MEDIA

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

1 / 3