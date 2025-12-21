Ευλογιά των προβάτων: «Έκαναν μπάζωμα α λα Τέμπη», ενώ έλεγαν πως τα ζώα έχουν αποτεφρωθεί, καταγγέλλει κτηνοτρόφος (Video)

Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του Open, ο Σταύρος Τσιρώνης εξήγησε πως τα νεκρά ζώα -που είχαν νοσήσει από ευλογιά των προβάτων– αφέθηκαν στο χωράφι του με κίνδυνο να προκαλέσουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα.

«Βγήκε η Περιφέρεια Μεσολογγίου και είπε ότι το 95% των ζώων έχει αποτεφρωθεί. Την ίδια μέρα μαζί το δικό μου κοπάδι, σφαγιάστηκαν κι άλλα ζώα σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων. Τα δικά μου αφέθηκαν στο χωράφι, το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα από οικισμό Ρομά και σε κεντρικό δρόμο.

Όλες οι ουσίες από τα άρρωστα νεκρά ζώα καταλήγουν σε αυλάκι που βέβαια τις μεταφέρει στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για υγειονομική βόμβα», κατήγγειλε ο κ. Τσιρώνης.

»Όταν δημοσιοποίησα το βίντεο, ήρθαν από την Περιφέρεια και έκαναν μπάζωμα α λα Τέμπη. Έριξαν χώμα για να τα σκεπάσουν. Εγώ σας λέω ότι καθημερινά περνούν πολλά αγροτικά οχήματα και με τις ρόδες τους μεταφέρουν το χώμα στα δικά τους χωράφια με κίνδυνο να νοσήσουν και τα δικά τους ζώα», επισήμανε.

