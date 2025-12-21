search
21.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.12.2025

Νέο Ψυχικό: 4 συλλήψεις για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης 

21.12.2025 09:09
Σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στο Νέο Ψυχικό, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) τις βραδινές ώρες της 19ης προς 20ή Δεκεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο φέρονται να παραλάμβαναν και να στάθμευαν τα οχήματα πελατών, ενώ τα άλλα δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών, τους παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα και τοποθετούσαν αντίστοιχο απόκομμα στο παρμπρίζ, σταθμεύοντας τα οχήματα σε δημόσιους χώρους, όπως οδούς και πεζοδρόμια. Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα κλειδιά επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Όπως επισημαίνεται, αντίστοιχες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με αμείωτη ένταση.

