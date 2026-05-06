search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 12:54

Η AΘens Bookstore Publications στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ)

06.05.2026 12:54
BOOKSTOREPUBLICATIONS

Η AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS συμμετέχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στις 7 έως και τις 10 Μαΐου.

Όπως κάθε χρόνο η AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS θα λειτουργήσει δικό της περίπτερο στην Έκθεση (περίπτερο 15 stand 39) όπου το κοινό θα μπορεί να αναζητήσει παλαιούς και νέους τίτλους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Έκθεσης, έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση δύο εκδηλώσεων την Παρασκευή 8.5 και το Σάββατο 9.5.

Αναλυτικότερα:

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ · ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 16:00 – 17:00

«Μεγαλώνοντας στα 80s… ξανά: Το Stranger Things ως εμπειρία ενηλικίωσης»

Με αφορμή τα επίσημα βιβλία της σειράς, συζητάμε για τα ‘80s, τον κόσμο των Stranger Things και τις ιστορίες της ενηλικίωσης.

Ομιλητές

ΆρηςΔημοκίδης δημοσιογράφος, ΣτέφανοςΤσιτσόπουλος συγγραφέας, δημοσιογράφος, Γιώργος Μουρούτης, εκδότης

Σάββατο 9 Μαΐου 2026/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ · ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 18:00 – 19:00

«Η Τέχνη του Δημοσίου Λόγου – Ο Γιώργος Βουλγαράκης παρουσιάζει το καινούργιο του βιβλίο»

Με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου Βουλγαράκη για την «Τέχνη του Δημοσίου Λόγου», συζητάμε για εμβληματικές ομιλίες Ελλήνων πολιτικών και μεγάλων προσωπικοτήτων που άλλαξαν την Ιστορία.

Ομιλητές

ΓιώργοςΒουλγαράκης, συγγραφέας, Γιώργος Μουρούτης, εκδότης

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ–HELEXPO, τους Έλληνες εκδότες και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027. Η ΔΕΒΘ είναι μέλος του Φόρουμ Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκθέσεων Βιβλίου ALDUS UP. Στη φετεινή έκθεση τιμώμενη χώρα είναι η Βουλγαρία.

H AΘens Bookstore Publications ιδρύθηκε το 2018 και μέσα σε τρία χρόνια διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, του κορυφαίου συγγραφέα αστυνομικών διηγημάτων Don Winslow, του αείμνηστου Matthew Perry, του C.J.ABAZIS , των βραβευμένων με Pulitzer δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor, του Bruce Springsteen, της Brtiney Spears κα., ενώ πρόσφατα εγκαινίασε την πρώτη της σειρά παιδικών βιβλίων σε συνεργασία με τον κορυφαίο συγγραφέα Κυριάκο Αθανασιάδη και την εικονογράφο Ναταλία Καπατσούλια.

Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:32
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3