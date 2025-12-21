Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες – Νέα γενική συνέλευση, στη Λάρισα, το μεσημέρι

Τις επόμενες κινήσεις τους, εν όψει των εορτών, αναμένεται να αποφασίσουν οι αγρότες στη νέα γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στη Λάρισα.

Απαντώντας στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πως δεν πρόκειται για πείσματα, αλλά για «αγώνα αξιοπρέπειας», οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, ανοίγοντας και πάλι τις μπάρες των διοδίων παρά την εισαγγελική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις σκέψεις των αγροτών είναι να πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα μία δυναμική κινητοποίηση, η οποία δεν αποκλείεται να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Στις 17:00 αγρότες της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αντιδράσεις εργαζομένων για την 24ωρη λειτουργία