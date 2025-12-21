search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 10:57
ΕΛΛΑΔΑ

21.12.2025 08:01

«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα

21.12.2025 08:01
santa_run

Λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00-11.00 στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

