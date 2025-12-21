«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00-11.00 στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Διαβάστε επίσης:
Μετρό Θεσσαλονίκης: Αντιδράσεις εργαζομένων για την 24ωρη λειτουργία
Θεσσαλονίκη: Σε σπίτι Τούρκων βρέθηκε ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί
Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.