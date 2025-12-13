Το απολαυστικό βίντεο του Χάρη Δούκα με τον Άγιο Βασίλη …και το «λάθος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον δήμαρχο Αθηναίων και τον Άγιο Βασίλη για το Santa Run του 2026 ανέβασε ο Χάρης Δούκας στον λογαριασμό του στα social media.
«Κάναμε λάθος… Άγιε Βασίλη μου, κάναμε λάθος… Λάθος μέρα, λάθος ώρα…», λέει ο δήμαρχος της Αθήνας στον Άγιο Βασίλη.
«21 Δεκεμβρίου, έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, πλατεία Κοτζιά, 10 το πρωί τρέχουμε μαζί», λέει ο Χάρης Δούκας.
