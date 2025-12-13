Το απολαυστικό βίντεο του Χάρη Δούκα με τον Άγιο Βασίλη …και το «λάθος»

Ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον δήμαρχο Αθηναίων και τον Άγιο Βασίλη για το Santa Run του 2026 ανέβασε ο Χάρης Δούκας στον λογαριασμό του στα social media.

«Κάναμε λάθος… Άγιε Βασίλη μου, κάναμε λάθος… Λάθος μέρα, λάθος ώρα…», λέει ο δήμαρχος της Αθήνας στον Άγιο Βασίλη.

«21 Δεκεμβρίου, έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, πλατεία Κοτζιά, 10 το πρωί τρέχουμε μαζί», λέει ο Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης:

Το «παρών» Τσίπρα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό «απέναντι» σε Μητσοτάκη και αρχηγούς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

Το ΚΚΕ πρώτη δύναμη στην ΑΔΕΔΥ για πρώτη φορά