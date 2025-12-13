search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.12.2025 13:17

Το απολαυστικό βίντεο του Χάρη Δούκα με τον Άγιο Βασίλη …και το «λάθος»

13.12.2025 13:17
doukas_santa

Ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον δήμαρχο Αθηναίων και τον Άγιο Βασίλη για το Santa Run του 2026 ανέβασε ο Χάρης Δούκας στον λογαριασμό του στα social media.

«Κάναμε λάθος… Άγιε Βασίλη μου, κάναμε λάθος… Λάθος μέρα, λάθος ώρα…», λέει ο δήμαρχος της Αθήνας στον Άγιο Βασίλη.

«21 Δεκεμβρίου, έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, πλατεία Κοτζιά, 10 το πρωί τρέχουμε μαζί», λέει ο Χάρης Δούκας.

