Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αρχίσει να παραγκωνίζει το Netflix, το Amazon Prime και τις λοιπές πλατφόρμες.

Χθες που κατέθεσε ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπες» ή «Τζιτζής» η πλατφόρμα της βουλής συγκέντρωσε 592.476 προβολές, εκ των οποίων 367.495 ήταν μοναδικές (δηλαδή διαφορετικοί χρήστες).

Οι χρήστες άρχισαν να συνδέονται από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. Οι ταυτόχρονες προβολές άγγιξαν τις 78.591 εκ των οποίων 59.252 ήταν μοναδικές.

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη σε ρόλο εισαγγελικών αρχών δίνουν σταθερά περιεχόμενο…

