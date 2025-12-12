Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αρχίσει να παραγκωνίζει το Netflix, το Amazon Prime και τις λοιπές πλατφόρμες.
Χθες που κατέθεσε ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπες» ή «Τζιτζής» η πλατφόρμα της βουλής συγκέντρωσε 592.476 προβολές, εκ των οποίων 367.495 ήταν μοναδικές (δηλαδή διαφορετικοί χρήστες).
Οι χρήστες άρχισαν να συνδέονται από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. Οι ταυτόχρονες προβολές άγγιξαν τις 78.591 εκ των οποίων 59.252 ήταν μοναδικές.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη σε ρόλο εισαγγελικών αρχών δίνουν σταθερά περιεχόμενο…
