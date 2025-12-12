search
12.12.2025 20:33

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

12.12.2025 20:33
frapes_4

Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αρχίσει να παραγκωνίζει το Netflix, το Amazon Prime και τις λοιπές πλατφόρμες.

Χθες που κατέθεσε ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπες» ή «Τζιτζής» η πλατφόρμα της βουλής συγκέντρωσε 592.476 προβολές, εκ των οποίων 367.495 ήταν μοναδικές (δηλαδή διαφορετικοί χρήστες).

Οι χρήστες άρχισαν να συνδέονται από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. Οι ταυτόχρονες προβολές άγγιξαν τις 78.591 εκ των οποίων 59.252 ήταν μοναδικές. 

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη σε ρόλο εισαγγελικών αρχών δίνουν σταθερά περιεχόμενο

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

Όταν ο Αυγενάκης έδινε συγχαρητήρια στον… συλληφθέντα σήμερα Χιλετζάκη

Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρήκε τη μιλιά του με τον Χνάρη – Την είχε χάσει με τον «Φραπέ»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

taxi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

ataman 7765-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Δεν είμαστε φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας» – Οι «ύμνοι» για τον Ομπράντοβιτς

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Μη ρεαλιστική» η ένταξη της Ουκρανίας το 2027, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες – Τα εμπόδια στη διαδικασία

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

