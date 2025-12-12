Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

Στις συγκρίσεις μεταξύ του ίδιου και του Κυριάκου Πιερρακάκη απάντησε ο γενικός γραμματέας του ΜεΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη σε προέδρου του Eurogroup προβλήθηκε ως εξέλιξη που επιβεβαιώνει την μετατόπιση της Ελλάδας από μαύρο πρόβατο, που λίγο έλειψε να βρεθεί εκτός της ΕΕ το 2015 σε διαμορφωτή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η ερμηνεία, όμως, του Γιάννη Βαρουφάκη είναι διαφορετική. « Μετά τον Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

