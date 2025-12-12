search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 16:40

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

12.12.2025 16:40
varoufakis_new

Στις συγκρίσεις μεταξύ του ίδιου και του Κυριάκου Πιερρακάκη απάντησε ο γενικός γραμματέας του ΜεΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη σε προέδρου του Eurogroup προβλήθηκε ως εξέλιξη που επιβεβαιώνει την μετατόπιση της Ελλάδας από μαύρο πρόβατο, που λίγο έλειψε να βρεθεί εκτός της ΕΕ το 2015 σε διαμορφωτή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η ερμηνεία, όμως, του Γιάννη Βαρουφάκη είναι διαφορετική. « Μετά τον  Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους», επεσήμανε χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε επίσης

Το «καρφί» του Μαρινάκη για τον Βενιζέλο, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη

Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρήκε τη μιλιά του με τον Χνάρη – Την είχε χάσει με τον «Φραπέ»

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

SF-website-wide
ΣΙΝΕΜΑ

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:13
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

1 / 3