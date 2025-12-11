Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

Προφανώς και η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη στη χθεσινή επεισοδιακή συζήτηση στα γραφεία της ΝΔ για τα αγροτικά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο πρώην υπουργός (και) Αγροτικής Ανάπτυξης διερωτήθηκε αν «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Και δεν πέρασε απαρατήρητη για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι ο Μ. Βορίδης φάνηκε να υπονοεί ότι ο ίδιος ως υπουργός είχε στρατηγική εκτόνωσης, εξ ου και δεν υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις επί των ημερών του.

Ωστόσο, όπως είπε και μια πιο… φαρμακερή γλώσσα, αυτό ήταν το «ευχαριστώ» για τις επιστολικές ψήφους και τη χαωτική συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου ο πρώην υπουργός να μην πάει σε προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

«Μέλι στάζει» η Παγώνη για τον Άδωνι

Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά