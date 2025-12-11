search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.12.2025 09:44

Το «καρφί» του Βορίδη για τα αγροτικά

11.12.2025 09:44
MAKIS_VORIDIS_050325

Προφανώς και η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη στη χθεσινή επεισοδιακή συζήτηση στα γραφεία της ΝΔ για τα αγροτικά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο πρώην υπουργός (και) Αγροτικής Ανάπτυξης διερωτήθηκε αν «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Και δεν πέρασε απαρατήρητη για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι ο Μ. Βορίδης φάνηκε να υπονοεί ότι ο ίδιος ως υπουργός είχε στρατηγική εκτόνωσης, εξ ου και δεν υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις επί των ημερών του.

Ωστόσο, όπως είπε και μια πιο… φαρμακερή γλώσσα, αυτό ήταν το «ευχαριστώ» για τις επιστολικές ψήφους και τη χαωτική συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου ο πρώην υπουργός να μην πάει σε προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

