11.12.2025 06:54

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

11.12.2025 06:54
syriza ko famellos

Πέφτουν προς ώρας οι τόνοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μία εβδομάδα μετά το «Παλλάς» και λίγα εικοσιτετράωρα μετά το σκηνικό με το πρωτοσέλιδο της «Αυγής».

Στη χθεσινή συνεδρίαση δεν υπήρξαν ηχηρές απουσίες που να θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφατους χειρισμούς της ηγεσίας, αν και ο Παύλος Πολάκης επέλεξε αυτές τις μέρες να βρεθεί στο πλευρό των αγροτών στην Κρήτη. Στη συνεδρίαση, δεν έδωσαν το «παρών» επίσης, η Ρένα Δούρου και ο Συμεών Κεδίκογλου, λόγω απουσίας στο εξωτερικό.

Μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, η κλειστή συνεδρίαση που ακολούθησε κύλησε ομαλά με τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, χωρίς κανένας να θέτει κάποια θέμα σχετικό με τον Αλέξη Τσίπρα, το «Παλλάς», κ.ο.κ.

Μένει να φανεί, αν κάποιοι επιφυλάσσονται να δώσουν «ρέστα» στην Πολιτική Γραμματεία η οποία θα γίνει την άλλη εβδομάδα, μετά τον Προϋπολογισμό. Μεσολαβεί πάντως και η νέα εκδήλωση Τσίπρα, στην Πάτρα, την ερχόμενη Τρίτη, την ημέρα που ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών…

