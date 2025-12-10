search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.12.2025 21:25

Τάκης Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας – Η Ελλάδα αναπτύσσεται ως διαμετακομιστικός κόμβος

Συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε τις πρώτες του συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ και κυβερνητικούς αξιωματούχους, και είχε ξεχωριστές επαφές με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, τον επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας, Χένρι Χέντριγκς, καθώς και τον Ρόμπερτ Άντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Στην ατζέντα των συναντήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η αναβάθμιση της χώρας μας ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, η ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και θέματα έρευνας και καινοτομίας.

