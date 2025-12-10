Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 11/12, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η τηλεδιάσκεψη, που οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα πραγματοποιηθεί στις 17:45.
Ως εκ τούτου, και όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, η προγραμματισμένη αυριανή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», αναβάλλεται.
