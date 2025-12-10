search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.12.2025 20:29

Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

10.12.2025 20:29
Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 11/12, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τηλεδιάσκεψη, που οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα πραγματοποιηθεί στις 17:45.

Ως εκ τούτου, και όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, η προγραμματισμένη αυριανή συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», αναβάλλεται.

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

