Αγροτικό: Ο Τσιάρας ενημερώνει τους βουλευτές ΝΔ – Άφαντος ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενημερώνει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό ζήτημα στα γραφεία της Πειραιώς εν μέσω κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, στη σκιά και της γαλάζιας ανταρσίας για τις πληρωμές.

Στην ενημέρωση, όπου το κλίμα είναι τεταμένο είναι 36 βουλευτές και συμμετέχουν 20 μέσω zoom. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές είναι εξαγριωμένοι.

«Αν πάμε να πούμε αυτά που μας λέτε στα μπλόκα, θα μας διώξουν, θα μας πάρουν με τις κλωτσιές» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ενώ εντύπωση έχει προκαλέσει η μη εμφάνιση μέχρι αυτή την ώρα του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνεδρίαση έγιναν έντονοι διάλογοι για την τοποθέτηση του κ. Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας», ενώ βουλευτές αμφισβήτησαν το μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι», ενώ παραδέχθηκε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν γι’ αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό».

«Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» διαπίστωσε και πρόσθεσε ότι «τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε λόγο για μαξιμαλιστικά αιτήματα. «Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» και σημείωσε ότι σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) αυτό συνέβη γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους», είπε.

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Ολοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Φάνης Παππάς, έκανε λόγο για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω των ελέγχων: «οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης σχολίασε πως «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρεντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. « Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, είπε: «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Νωρίτερα, είχε γίνει έκτακτη σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου με την συμμετοχή του κ. Τσιάρα αλλά και του αντιπροέδρου Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αφενός για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα αλλά και για τις πληρωμές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή τους δήλωση την Τρίτη, έξι βουλευτές της ΝΔ καλούσαν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των χρημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι αγρότες του «Μέτρου 23», των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Με επικεφαλής τη Φωτεινή Αραμπατζή που είχε διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επί Μάκη Βορίδη και Σπήλιου Λιβανού στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι βουλευτές πυροβολούν την κυβέρνηση την ώρα που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καλώντας τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο».

Με κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος κατηγορούν τη διοίκηση του Οργανισμού ότι «παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τους γαλάζιους βουλευτές είναι «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ».

