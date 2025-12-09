search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

09.12.2025 15:26

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

09.12.2025 15:26
agrotes

«Ανταρσία» γαλάζιων βουλευτών για το αγροτικό φορτίζει το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και τα εκτεταμένα επεισόδια στην Κρήτη έξι βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στην περιφέρεια εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την πληρωμή του «Μέτρου 23», καταγγέλλοντας «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

Με επικεφαλής τη Φωτεινή Αραμπατζή που είχε διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επί Μάκη Βορίδη και Σπήλιου Λιβανού στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι βουλευτές πυροβολούν την κυβέρνηση την ώρα που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καλώντας 

τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο».

Με κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος κατηγορούν τη διοίκηση του Οργανισμού ότι «παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τους γαλάζιους βουλευτές είναι «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ».

Ανεβάζοντας τους τόνους οι έξι «αντάρτες» αναφέρουν πως «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024» και πως «δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται». Με τη δήλωσή τους ζητούν την αποδέσμευση των δικαιούχων και την εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

d362c8e69b9299edce4bfb0cffccef6eΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Μάνδρα – Μάτι: Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε

Εκρηκτικό το κλίμα στη Βουλή για το αγροτικό

Ζάππειο: Αλλάζει καθεστώς μετά από 150 χρόνια – Τι προβλέπει η ρύθμιση για την εμπλοκή ιδιωτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

UG logo
ADVERTORIAL

Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία την αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους €400 εκατομμυρίων

3
ADVERTORIAL

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο – Η εντυπωσιακή συναυλία στη φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 17:18
kypros-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κύπρο για φωτογραφίες του Γενικού Ελεγκτή με περούκα – Γιατί μεταμφιέστηκε, έρευνα για τη διαρροή

mporis tzonson xotik – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Ντύθηκε ξωτικό με φτερά… νεράιδας για το πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του

dendro thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

1 / 3