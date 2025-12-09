Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

«Ανταρσία» γαλάζιων βουλευτών για το αγροτικό φορτίζει το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα. Με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και τα εκτεταμένα επεισόδια στην Κρήτη έξι βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στην περιφέρεια εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την πληρωμή του «Μέτρου 23», καταγγέλλοντας «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

Με επικεφαλής τη Φωτεινή Αραμπατζή που είχε διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επί Μάκη Βορίδη και Σπήλιου Λιβανού στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι βουλευτές πυροβολούν την κυβέρνηση την ώρα που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καλώντας

τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο».

Με κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος κατηγορούν τη διοίκηση του Οργανισμού ότι «παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τους γαλάζιους βουλευτές είναι «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ».

Ανεβάζοντας τους τόνους οι έξι «αντάρτες» αναφέρουν πως «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024» και πως «δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται». Με τη δήλωσή τους ζητούν την αποδέσμευση των δικαιούχων και την εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

