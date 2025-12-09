Μητσοτάκης για Μάνδρα – Μάτι: Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε

Με αφορμή τις δύο τροπολογίες του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για τα θύματα των πλημμυρών της Μάνδρας και της φωτιάς στο Μάτι, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «πράξεις ουσιαστικής στήριξης. Παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών».

Ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «οκτώ χρόνια από το δράμα στη Μάνδρα και την τραγωδία στο Μάτι που ακολούθησε, οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί. Ο αγώνας όσων επέζησαν τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε».

«Σήμερα η κυβέρνηση απαντά σε αυτήν την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα. Όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης. Αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης. Παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις», πρόσθεσε.

Ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι «οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται, επίσης, οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί. Χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του Κράτους».

Καταλήγει, δε, λέγοντας ότι «τίποτα, δυστυχώς, δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η Πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του Δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει, όσο γίνεται, και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε».

Διαβάστε επίσης:

SAFE: Τι ζητάει η Ελλάδα, τι δίνει – προς το παρόν – η Κομισιόν και τι λέει η κυβέρνηση

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι