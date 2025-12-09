search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 12:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 11:04

ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

09.12.2025 11:04
maximou_2602_1460-820_new

Tο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),
Ο Υπουργός Εξωτερικών,
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στο σημερινό ΚΥΣΕΑ αναμενόταν να συζητηθούν αρκετά μεγαλύτερα ή μικρότερα εξοπλιστικά.

Το κύριο εξοπλιστικό που θα κληθεί να εγκριθεί σήμερα έχει στην πράξη ήδη περάσει από τη Βουλή και είναι οι 36 συστοιχίες πυραύλων PULS της ισραηλινής ELBIT, πρόγραμμα που προχωρεί με τη γνώμη της πρακτική των διακυβερνητικών συμφωνιών (ύψους 691 εκατ. ευρώ).

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει και συμπαραγωγή αυτών των συστημάτων στην Ελλάδα, μέρος της οποίας θα κατευθύνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο ένα άλλο μέρος θα μπορούσε να εξαχθεί σε τρίτους ή και να αξιοποιηθεί για τις ισραηλινές ανάγκες.

Κατά τα λοιπά, στο ΚΥΣΕΑ αναμενόταν να συζητηθούν και διάφορα ακόμη ζητήματα, όπως η ενίσχυση των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Απάτσι, βλήματα για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού κ.λπ.

Διαβάστε επίσης

«Κρίση θεσμών, αδιαφάνεια και συγκάλυψη»: «Κεραυνοί» Καραμανλή στην κυβέρνηση και ηχηρά μηνύματα Βενιζέλου

SAFE: Ευρωπαϊκή «σφαλιάρα» για το «φουσκωμένο» ελληνικό σχέδιο

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panepiastimio new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ΕΚΠΑ στα top 200 πανεπιστήμια στον κόσμο

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 11χρονο παιδί

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός, Ίντερ-Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι παίζουν στην COSMOTE TV

filippidis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Φιλιππίδης: «Είμαι 6 μήνες άστεγος» – Τι απαντά για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο σπίτι του (Video)

anti_aircraft_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE: Τι ζητάει η Ελλάδα, τι δίνει – προς το παρόν – η Κομισιόν και τι λέει η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 12:20
panepiastimio new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ΕΚΠΑ στα top 200 πανεπιστήμια στον κόσμο

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε 11χρονο παιδί

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός, Ίντερ-Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι παίζουν στην COSMOTE TV

1 / 3