ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

Tο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στο σημερινό ΚΥΣΕΑ αναμενόταν να συζητηθούν αρκετά μεγαλύτερα ή μικρότερα εξοπλιστικά.

Το κύριο εξοπλιστικό που θα κληθεί να εγκριθεί σήμερα έχει στην πράξη ήδη περάσει από τη Βουλή και είναι οι 36 συστοιχίες πυραύλων PULS της ισραηλινής ELBIT, πρόγραμμα που προχωρεί με τη γνώμη της πρακτική των διακυβερνητικών συμφωνιών (ύψους 691 εκατ. ευρώ).

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει και συμπαραγωγή αυτών των συστημάτων στην Ελλάδα, μέρος της οποίας θα κατευθύνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο ένα άλλο μέρος θα μπορούσε να εξαχθεί σε τρίτους ή και να αξιοποιηθεί για τις ισραηλινές ανάγκες.

Κατά τα λοιπά, στο ΚΥΣΕΑ αναμενόταν να συζητηθούν και διάφορα ακόμη ζητήματα, όπως η ενίσχυση των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Απάτσι, βλήματα για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού κ.λπ.

