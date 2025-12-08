search
08.12.2025 19:10

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

08.12.2025 19:10
famellos

Τη διαμόρφωση ενιαίου ψηφοδελτίου με τον Αλέξη Τσίπρα και τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στον απόηχο της παρουσίασης της «Ιθάκης». 

«Δε βγάζω από την εξίσωση το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και τη δυνατότητά του να συμβάλει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο και στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Δε θέλω να ανοίξω συζήτηση για τις όποιες διαφορετικές οπτικές μέσω συνέντευξης. Δεν υποτιμώ, όμως, το μείζον που είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και το ενιαίο ψηφοδέλτιο»,είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτη Φάμελλος. 

Ενότητα και όχι κατακερματισμός

Ο Σωκράτη Φάμελλος τόνισε ότι είναι αντίθετος στον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων. «Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί για την ενότητα του προοδευτικού χώρου χωρίς εγωισμούς και γραφειοκρατίες κι είναι αντίθετος με τον κατακερματισμό. Θα διεκδικήσουμε τόσο τη συνομιλία με την κοινωνία για να διαμορφώσουμε μια κοινωνική πλειοψηφία, όπως και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κόσμος παρά την ταλάντευση της Νέας Αριστεράς, την άρνηση Ανδρουλάκη και τις διαφορετικές αναγνώσεις από Τσίπρα, θέλει πολιτική αλλαγή».

Για «ξήλωμα» Σουρμελίδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε για το ξήλωμα του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του Διευθυντή της ΑΥΓΗΣ μετά το πρωτοσέλιδο που έκανε λόγο για «Βίους παράλληλους» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. «Δεν συνηθίζω να ελέγχω τα πρωτοσέλιδα. Δέχθηκα την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή γιατί πρέπει να προσέχουμε να μεταδίδεται το μήνυμά μας κι από την ΑΥΓΗ, που είναι η ενότητα κι η υποχρέωση για σύγκλιση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά., «Ωστόσο, έχω πει κατ’ επανάληψη ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην αποχώρηση των στελεχών της Νέας Αριστεράς έχουν εκλείψει. Η συζήτηση παραμένει ζωντανή για μια ενωτική, προοδευτική παράταξη ώστε να μην υπάρξει δεξιά κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας πώς προτεραιότητα για της είναι τα γαλάζια του ρουσφέτια κι οι γαλάζιες ακρίδες. Χαρακτήρισε, ακόμα, υποκριτική την έκκληση του πρωθυπουργού για διάλογο με τους αγρότες δρόμους ανοιχτούς. «Τους δρόμους τους κλείνει ο Μητσοτάκης κι όχι οι αγρότες. Είναι υπεύθυνος για την ερήμωση της υπαίθρου, για το ότι οι νέοι φεύγουν από τη χώρα, ότι έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και εμπαίζει τους αγρότες εδώ κι ένα χρόνο».

«Ο Μητσοτάκης έχει αναγκάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες να είναι σε κινητοποιήσεις: “σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Δήμοι μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους, καθώς τους κλείνει την κάνουλα, ενώ τους έχει προσθέσει οικονομικά βάρη. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει χειρότερη η καθαριότητα, αλλά με αυξημένα τέλη».

