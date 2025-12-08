Η Αυγή κράτησε απόσταση από Τσίπρα και ο Φάμελλος απέλυσε τον διευθυντή της – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός για τον “εξώστη”

Σε εσωστρέφεια έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία Τσίπρα στο Παλλάς, όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε απαξιωτικά στις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, ενώ διεμήνυσε πως δεν αποσκοπεί σε μέτωπα και προοδευτικές συγκλίσεις, αλλά καλεί κατά μόνας ως απλούς «συνεπιβάτες» όσα στελέχη του χώρου, το επιθυμούν.

Σε μια προσπάθεια να αμυνθούν στην απαξιωτική κριτική την οποία άκουσαν δια ζώσης Φάμελλος και Χαρίτσης απάντησαν, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά «άδικα» και «ισοπεδωτικά» τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, μένοντας όμως αμφότεροι στη γραμμή της ανάγκης για μέτωπο με όλους ώστε να υπάρξει προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη.

Μάλιστα, το Σάββατο ο Σωκράτης Φάμελλος, αν και ανέβασε ελαφρώς τους τόνους σε σχέση με την απάντησή του από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα και αναγκαία η ενωτική προοδευτική απάντηση στον Μητσοτάκη, με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Όμως, παρά το ότι ο Φάμελλος μίλησε για σταθερή και όχι ευκαιριακή γραμμή συνεργασιών με όλους, και με τον Αλέξη Τσίπρα (και παρά τα αντίθετα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού), η κυριακάτικη Αυγή, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που έστελνε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (ο Φάμελλος) θα κινηθεί πλέον «ανταγωνιστικά» προς τον Τσίπρα, επιχειρώντας την ανασύνθεση του προοδευτικού τοπίου μόνο με τον Χαρίτση και τον Ανδρουλάκη. Έστελνε δηλαδή μήνυμα «αποκλεισμού» του Αλέξη Τσίπρα, από τις προσπάθειες για συνεργασία.

Στο κύριο άρθρο δε της εφημερίδας με τίτλο «χωρίς περιστροφές» και σε μάλλον επιθετικό ύφος προς τον πρώην πρωθυπουργό αναφερόταν πως «δεν έχει νόημα πλέον το κρυφτούλι» και «ούτε πρέπει να γίνονται αποδεκτά υπονοούμενα και υπόγειες απειλές!». Τόνιζε, πως «η σύμπλευση και η συμπόρευση είναι πάντα θετικές επιλογές» αλλά «δεν είναι οι μόνες», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και άλλες επιλογές, αν δεν θέλει συμπόρευση ο Αλέξης Τσίπρας. Στην ίδια σελίδα με το κύριο άρθρο υπήρχε και άρθρο του Γιάννη Μπουλέκου, υπεύθυνου της ΠΓ για τα κομματικά ΜΜΕ, με τίτλο- αιχμή για Τσίπρα «Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης περνά μέσα από τις πολιτικές και όχι από τα πρόσωπα».

Το παρασκήνιο της παραίτησης

Το πρωί της Κυριακής, στελέχη της Κουμουνδούρου εξέφραζαν δυσαρέσκεια και άφηναν να εννοηθεί ότι δεν υπήρχε ενημέρωση της ηγεσίας για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, και ότι ήταν πρωτοβουλία της διεύθυνσης της εφημερίδας.

Μετά από συνεννοήσεις στα ηγετικά κλιμάκια, ακολούθησε τηλεφώνημα Φάμελλου στον διευθυντή της Αυγής Σπύρο Σουρμελίδη, όπου ζητήθηκαν εξηγήσεις και τονίστηκε ότι δεν είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή που αποτυπώθηκε στο πρωτοσέλιδο.

Σε αυτό το τηλεφώνημα, κατά πληροφορίες, ο διευθυντής της Αυγής υπέβαλε την παραίτησή του και το μεσημέρι της Κυριακής, η Κουμουνδούρου με διαρροή της ενημέρωνε πως η παραίτηση Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της Αυγής έγινε δεκτή και πως «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο».

Το πρόβλημα θα ενταθεί

Η παραίτηση ή αποπομπή του διευθυντή της «Αυγής» (αν θεωρήσει κανείς ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση) διορθώνει προς ώρας το «φάλτσο», αν και το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελλος παραμένει. Όσο θα επιμένει στην «φιλική» γραμμή σε Τσίπρα (σε ισορροπία με το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτόνομος και όχι οιονεί συνιστώσα Τσίπρα), τόσο ο πρώην πρωθυπουργός θα διαχωρίζεται και θα τονίζει ότι κινείται μόνος. Κάτι που θα δίνει λαβές σε όσους κινούνται σε γραμμή «κομματικού πατριωτισμού», κατά το «μένω στον ΣΥΡΙΖΑ» του Παύλου Πολάκη, ενώ όσοι δε θα θέλουν να συγχρωτίζονται με επικριτές του Τσίπρα, είτε θα πιέζουν τον Φάμελλο να τους αδειάζει είτε θα «αυτονομούνται». Η συνοχή στο εσωτερικό του κόμματος ήδη δείχνει να κρέμεται από μια κλωστή.

Στο μεταξύ, απέναντι ακόμη και στη γραμμή Φάμελλου, «βγήκε» με δήλωσή του χθες το πρωί ο Γιάννης Ραγκούσης, εξηγώντας ότι δεν είναι ρεαλιστικό να συγκροτηθεί ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο, αλλά ακόμα και αν συγκροτηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά θα πρόκειται για κακέκτυπο του αποτυχημένου ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που δεν θα μπορεί καν να αξιώσει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον να ανατρέψει τον Μητσοτάκη. Το ίδιο στέλεχος ζητά να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος με μια τέτοια «κενή περιεχομένου» πρόταση που λειτουργεί προσχηματικά, και να συζητηθεί το τι πρέπει να γίνει, χωρίς πάντως ο ίδιος να καταθέτει κάποια πρόταση, επιφυλασσόμενος να μιλήσει περαιτέρω στα όργανα.

Σημειώνεται πως εντός της εβδομάδας, (πιθανότατα Τετάρτη) θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα, με επίσημη ατζέντα τον προϋπολογισμό, ενώ το αργότερο την άλλη εβδομάδα θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία.

Νέες αιχμές από Τσίπρα

Στο μεταξύ ο Αλέξης Τσίπρας, μετά και τις αντιδράσεις στον απόηχο της ομιλίας του στο Παλλάς, επανήλθε χθες στέλνοντας μηνύματα μέσω συνεργατών του. Αν και φάνηκε να «αποσύρει» τα περί «ιδιοτέλειας» που καταλόγισε στις ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων, τονίζοντας ότι δεν θέλει ούτε να απαξιώσει, ούτε να νουθετήσει, ούτε να επιβάλλει τις απόψεις του, έστειλε εκ νέου το μήνυμα ότι δεν συζητά με τις ηγεσίες. Στην ουσία, επιχειρεί να απαλύνει το μήνυμά του όσον αφορά τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, προκειμένου να στρέψει την προσοχή στο κυρίαρχο, που είναι το ότι δεν προσέρχεται σε συνεννοήσεις κορυφής και προσβλέπει σε ανασύνθεση «όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά “από τα κάτω”».

Σύμφωνα με συνεργάτες του «δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

Μέσω των συνεργατών του διαμηνύει ότι η πρότασή του απευθύνεται στην κοινωνία και είναι «βαθιά και ουσιαστικά ενωτική, έξω από συμβατικούς υπολογισμούς κορυφών, που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χειμαζόμενη προοδευτική πλειοψηφία». Προειδοποιεί επιπλέον πως «η τοποθέτηση απέναντί της θα κρίνει πολλά για πολλούς».

Όσον αφορά δε τις αντιδράσεις από τον αριστερό χώρο, ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των συνεργατών του, στέλνει το μήνυμα αυτές είναι αντιφατικές, με ανάγνωση της συγκυρίας με «κριτήρια ξεπερασμένα»,που διέπονται από εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον «παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας».

