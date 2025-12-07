search
07.12.2025 15:04

Στο πλευρό των αγροτών ο Αντώνης Σαμαράς: «Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει χώρα»

07.12.2025 15:04
antonis_samaras_new_123

Στο πλευρό των αγροτών, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του, τάχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς.

Στη νέα του παρέμβασή, ο πρώην πρωθυπουργός διαμηνύει στην κυβέρνηση πως «δεν είναι όλα επικοινωνία», προειδοποιεί πως αυτή «τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός», και επισημαίνει πως «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα».

Ολόκληρη η δήλωση:

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες ! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας …

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη.

Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας !»

