Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» – Δυσαρέσκεια Κουμουνδούρου για το σημερινό πρωτοσέλιδο: «Δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ»

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στην Κουμουνδούρου το σημερινό «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο και κύριο άρθρο της εφημερίδας «Αυγή», που περιείχε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα ο διευθυντής της εφημερίδας Σπύρος Σουρμελίδης να υποβάλει την παραίτησή του.

Όπως τονίζεται σε διαρροή της Κουμουνδούρου η παραίτηση έγινε δεκτή, καθώς: «Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Η εφημερίδα φέρει τον πρωτοσέλιδο τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Βίοι παράλληλοι», ενώ στους υπόλοιπους τίτλους επισημαίνεται πως «ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται» και γίνεται λόγος για «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο – Χαρίτση». Επίσης, το θέμα συμπληρώνουν οι εξής υπότιτλοι: «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ» και «Προάγγελος κόμματος η παρουσίαση της Ιθάκης».

Το πρωτοσέλιδο παραπέμπει στο κύριο άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Χωρίς περιστροφές».

Στο άρθρο σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως «ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του».

Και όπως εκτιμά ο συντάκτης του άρθρου: «Το είπε όσο πιο έντονα μπορούσε, ίσως γιατί η εικόνα στο Παλλάς την Τετάρτη το βράδυ δεν ήταν η απολύτως επιθυμητή. Ήταν εκεί κόσμος της Αριστεράς, επ’ ουδενί ο κόσμος του rebranding».

Και προσθέτει: «Η επιλογή του και η στόχευσή του πρέπει να γίνουν ευθέως αποδεκτές από όλους. Πρωτίστως, από παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς».

Διαμηνύει δε ότι «Δεν έχει πλέον νόημα κάποιο κρυφτούλι ούτε κάποιες εκδηλώσεις συμπάθειας (κατανοητής και αναμενόμενης), δεν χωράνε συναισθηματικές συμπεριφορές στην ένταση των γεγονότων. Ούτε πρέπει να γίνονται αποδεκτά υπονοούμενα και υπόγειες απειλές!».

Και το άρθρο καταλήγει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του Σωκράτης Φάμελλος έχουν πρόγραμμα, έχουν επιλογές, επιδιώκουν σύμπλευση υπαρκτών δυνάμεων στην Αριστερά και στην Κεντροαριστερά. Δηλώνεται σαφέστατα ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει, άλλωστε, άλλος δρόμος από αυτόν της προσπάθειας να ακουστούν οι προτάσεις, να ακουστούν ακόμα πιο πειστικά και εντονότερα.

Η σύμπλευση και η συμπόρευση είναι πάντα θετικές επιλογές. Δεν είναι οι μόνες, και κυρίως χρειάζονται περισσότεροι από ένας για να γίνουν πραγματικότητα».

Μπουλέκος: Η ανασύνθεση περνά μέσα από πολιτικές όχι από πρόσωπα – Δεν χρειαζόμαστε έναν νέο «Μεσσία»

Όμως, στην ίδια σελίδα με το κύριο άρθρο, φιλοξενείται και άρθρο του Γιάννη Μπουλέκου, μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνου για τα κομματικά ΜΜΕ με τίτλο «Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης περνά μέσα από τις πολιτικές και όχι από τα πρόσωπα».

Στο άρθρο, επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως «η ανασύνθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χτιστεί πάνω σε πρόσωπα, προσωπικές στρατηγικές ή σε μια λογική επετηρίδων. Η κοινωνία δεν έχει να κερδίσει τίποτε από εσωτερικούς ανταγωνισμούς χωρίς πολιτικό περιεχόμενο».

Καθώς και πως «οι πολίτες δεν ζητούν από εμάς έναν νέο «αρχηγό» ή έναν νέο “μεσσία”. Ζητούν μια αριστερή και προοδευτική πρόταση που να τους αφορά. Ζητούν συνέπεια, αξιοπιστία και μια συλλογική ηγεσία που δεν θα αναλώνεται σε εσωτερικές συζητήσεις, αλλά θα δίνει μάχη για τα προβλήματα της κοινωνίας. Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης περνά μέσα από τις πολιτικές, όχι από τα πρόσωπα».

