Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες – «Ασύμβατος με την πραγματικότητα»

Επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η αντιπολίτευση με αφορμή το σημερινό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δηλώσεις του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.

«Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Μαύρο μέλλον επιφυλάσσει η κυβερνητική πολιτική για τον αγροτικό κόσμο κι αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο» σημειώνει, μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην ανακοίνωσή του.

ΠΑΣΟΚ: «Στους έντιμους αγρότες οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024»

«Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους έντιμους αγρότες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία λέγοντας «πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Μα αυτοί δεν είναι στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025; Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι τα θύματα της πολιτικής του που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις αγροτικής γης;

Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι που βλέπουν μειωμένη την παραγωγή τους και αυξημένα τα κόστη όλη την περίοδο Μητσοτάκη;

Ο Πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες -όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες – λωτοφάγους.

Αναφέρθηκε στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που δυστυχώς επί των ημερών του έχουν καταλήξει ασκήσεις επί χάρτου και τίποτα άλλο. Με την ανερμάτιστη πολιτική του και την έλλειψη σχεδιασμού για την περιφέρεια , τα χωριά και οι κωμοπόλεις ερημώνουν , χωρίς υποδομές, χωρίς σύγχρονα οδικά δίκτυα, χωρίς επαρκώς στελεχωμένα νοσοκομεία και χωρίς στήριξη του επιχειρείν.

Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως εχθρεύεται την αυτοδιοίκηση, υπονομεύει οτιδήποτε δεν ελέγχει πλήρως.

Η πιο ασύμβατη με την πραγματικότητα αναφορά στην ανάρτηση του ήταν η επίκληση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός έως τώρα έχει αρνηθεί κάθε πρόταση που έχουμε κάνει για την ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όπως η τροπολογία για την απαγόρευση διορισμού δικαστών για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης και την αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει εργαλειοποιήσει συστηματικά για να μην ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα.

Όσον αφορά την επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, συμβουλεύουμε τον Πρωθυπουργό να ρωτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης πότε προσδιορίζεται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 ΚΠολΔ), με τη οποία τα funds μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε πράξεις εκτέλεσης (κατασχέσεις) ακόμη και αν δεν έχει τελεσιδικήσει η διαταγή πληρωμής. Κύριε Πρωθυπουργέ, προσδιορίζονται το έτος 2037»/

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας, μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου» σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. «Μαύρο μέλλον επιφυλάσσει η κυβερνητική πολιτική για τον αγροτικό κόσμο κι αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και καταλήγει: «Κάθε βδομάδα ο κ. Μητσοτάκης όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας, μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου.

Επιμένει και να εξοργίζει, ξεκινώντας με τους αγρότες, που πρώτα τους έκλεψαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ των «φραπέδων» και των «χασάπηδων», μετά τους εξαπάτησαν με υποσχέσεις, μετά τους απείλησαν και τους έδειραν και τώρα τους κοροϊδεύουν ξανά. Γιατί ο αγρότης βλέπει καθυστερημένες και κουτσουρεμένες τις αποζημιώσεις, ενώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Όπως έλεγε στους αγρότες ότι θα πάνε όλα μια χαρά από τον Οκτώβρη, αλλά δεν πήγαν.

Στα τελευταία μηνύματα του κ. Μητσοτάκη όλα πάνε «μια χαρά» και οι υποσχέσεις περισσεύουν, αλλά οι βοσκοί κλαίνε για τα χαμένα τους κοπάδια και το αβέβαιο μέλλον, κινητοποιούμενοι στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους τους που βλέπουν αβοήθητοι και αγανακτισμένοι το αγροτικό κόστος να εκτινάσσεται. Μαύρο μέλλον επιφυλάσσει η κυβερνητική πολιτική για τον αγροτικό κόσμο κι αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο.

Ας μην ξεχνάμε, ο κ. Μητσοτάκης που σήμερα θέλει διάλογο με τους αγρότες είναι ο ίδιος που, όταν είχαν επιχειρήσει οι αγρότες να τον συναντήσουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, είχε επιλέξει να φύγει από την πίσω πόρτα, από τους χωματόδρομους. Τόσο πιστεύει στο διάλογο.

Κι ένα κουίζ για το επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του Πρωθυπουργού: Πόσο έχει ακριβύνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα τελευταία πέντε χρόνια;

Α: 60%

Β: 70%

Γ: 80%

Δ: 90%

Η απάντηση προσεχώς.

Ούτε μια κουβέντα, όμως, από τον κ. Μητσοτάκη και για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που οδηγεί σε οδυνηρές επιλογές τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος του ενοικίου. Αλλά τι να πει; Για τα αποτυχημένα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2» που αυξάνουν τις τιμές των προς πώληση ακινήτων; Για το φιάσκο με την επιστροφή ενοικίου, τα ψέματα και τις ανεπάρκειες των στεγαστικών επιδομάτων; Για την πεισματική άρνηση της κυβέρνησης να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία; Θυμίζουμε εμείς, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει πολύ αδύναμη μνήμη: Στην Αττική από το 2017 μέχρι το 2024 η αύξηση στις τιμές των κατοικιών φτάνει το 89,2%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει το 72,6%. Κάθε βδομάδα ο κ. Μητσοτάκης όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

Στο πλευρό των αγροτών ο Αντώνης Σαμαράς: «Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει χώρα»

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» – Δυσαρέσκεια Κουμουνδούρου για το σημερινό πρωτοσέλιδο: «Δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Κομματικά στελέχη της ΝΔ και με τη βούλα τα πρωτοπαλίκαρα της Ομάδας Αλήθειας»