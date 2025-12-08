Το πρωτοσέλιδο της Αυγής αφορούσε και το ΠΑΣΟΚ… Γιατί θέλουν να είναι παράλληλοι οι βίοι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα

“ΣΥΡΙΖΑ- Τσίπρας βίοι παράλληλοι” ήταν ο τίτλος της “Αυγής” αρκετός για να οδηγηθεί στην παραίτηση ο διευθυντής της εφημερίδας Σπύρος Σουρμελίδης, επειδή σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν αντικατόπτριζε την θέση του κόμματος.

Μετά τον εξώστη που οδήγησε στο Παλλάς τους πρώην συντρόφους του ο Αλέξης Τσίπρας το πιο πιθανό είναι ότι ο τίτλος παρά τις αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου να περιγράφει την πραγματικότητα. Μια πραγματική εικόνα που δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ που παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Στο ίδιο πρωτοσέλιδο της Αυγής υπογραμμίζεται ότι γίνονται κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να προσεγγίσει όσους δεν ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Αν κοπούν οι γέφυρες μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και της Νέας Αριστεράς και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον καθώς δεν έχει κρύψει την εκτίμηση του για τον Αλέξη Χαρίτση. Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν θα αφήσουν ανεκμετάλλευτο ένα ναυάγιο στις συνεργασίες του Αλέξη Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του μέχρι να φτάσει στην “Ιθάκη” του.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο άλλωστε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν την έγκριση του κόμματος να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που αφορούν την κεντροαριστερά ακόμα και αν σε αυτές συμμετέχουν κεντρικά πρόσωπα ακόμα και από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι ένας επικείμενος πολιτικός φορέας του πρώην Πρωθυπουργού δεν έχει κάτι να νέο να προσφέρει και ότι σε αντίθεση με αυτόν, το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει face control αλλά θα συζητήσει με όλους στη βάση του προγράμματος του.

Την ίδια ώρα δεν υπάρχει περιθώριο να αμφισβητηθεί η ηγετική θέση του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, έτσι οι τόνοι ανεβαίνουν κατακόρυφα προκειμένου να παραμείνει στο δίπολο με την ΝΔ. Γίνεται μονόδρομος όχι μόνο η στήριξη των αιτημάτων των αγροτών αλλά και των μορφών πάλης τους ακόμα και αν αυτές εμπεριέχουν το κλείσιμο εθνικών οδών και λιμανιών. Για την Χαριλάου Τρικούπη οι μετωπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση αποτελούν στρατηγική για την ανάδειξη των διαχωριστικών γραμμών. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ στα αγροτικά είχαν να κάνουν ακόμα μια φορά με την επικοινωνία των θέσεων του κόμματος. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η στήριξη στα μπλόκα και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα μισά στελέχη του κόμματος μιλούσαν για αγώνες των αγροτών με ανοιχτούς όμως τους δρόμους και τα άλλα μισά έλεγαν ότι στηρίζουν χωρίς αστερίσκους τα μπλόκα. Το Σαββατοκύριακο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν στα μπλόκα των αγροτών στη Μακεδονία ενώ σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην ολομέλεια μετά από επίκαιρη ερώτηση του για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Με αυτή την συνταγή πόλωσης με την κυβέρνηση και της ανάδειξης προβλημάτων της καθημερινότητας θα συνεχίσουν στο ΠΑΣΟΚ μέχρι το συνέδριο.

