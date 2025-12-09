search
09.12.2025 10:13

Μάνδρα – Μάτι: Παρεμβάσεις Πιερρακάκη υπέρ των θυμάτων – Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες

09.12.2025 10:13
Με δύο τροπολογίες που κατέθεσε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά ρυθμίσεων για τα θύματα των πλημμυρών στη Μάνδρα (2017) και της φωτιας στο Μάτι (2018).

Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες θεσμοθετούν ειδική σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

Επίσης προβλέπεται καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

Θεσμοθετείται η πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και η πλήρης θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, «με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών», ενώ οι ρυθμίσεις θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

